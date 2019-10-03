"Старший vs младший": доктор Комаровский назвал главную причину большинства возможных проблем

Если в семье есть младший ребенок, нельзя меньше внимания уделать старшему, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот

Врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что главной причиной большинства возможных проблем в семьях, где есть старшие и младшие дети, является дефицит внимания, эмоций и времени для старшего ребенка.

После пополнения в семье родителям должно хватать времени на всех детей - нужно тратить меньше времени на домашний труд и облегчать его с помощью достижений цивилизации - посудомоечная машина, подгузники, готовая еда, написал эксперт в Instagram.

Медик добавил, что со старшим ребенком нужно говорить о младшем, стоит читать ему сказки о сестрах и братьях.

"Не совершайте организационных ошибок - совместный сон, кормление по первому писку, многочасовые укачивания - все это не для вас…", - посоветовал доктор Комаровский.

Врач подчеркнул, что нельзя принести домой что-то младшему ребенку и ничего не взять для старшего. "...И гостей/бабушек предупредить: или приходите с пустыми руками, или сколько детей - столько и подарков", - добавил он.

Читайте такжеДоктор Комаровский назвал огромный "прокол" беременныхКомаровский отметил, что нужно провоцировать ситуации, в которых вам нужна помощь старшего ребенка в уходе за младшим. Врач подчеркнул, что при этом старшего ребенка нужно ставить в пример и очень хвалить.

"Не создавайте ситуации, когда старший ребенок вынужден брать на себя ответственность и принимать какие-либо родительские решения. Большинство специалистов не рекомендуют даже на короткое время оставлять детей одних, если старшему ребенку еще не исполнилось 12 лет. В любом случае, даже если ребенок 15 лет остается присмотреть за младшей сестрой, это должна быть его инициатива…", - написал медик.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что после родов мать условно должна посвятить полгода только новорожденному ребенку. В то же время врач подчеркнул, что при необходимости мать может пойти на работу, если ребенку еще не исполнилось полгода.