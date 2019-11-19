Самая эффективная развивающая игрушка только одна - Комаровский

Любящий взрослый, не жалеющий своего времени, - самая эффективная развивающая игрушка для ребенка, утверждает Евгений Комаровский / УНИАН

Для детей любого возраста самая эффективная развивающая игрушка только одна - любящий и заинтересованный взрослый, который не жалеет своего времени.

Ребенок использует все, что попадается ему в руки, для игры, с помощью предметов малыш познает мир и развивается, поделился педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

Врач сообщил, что для детей первого года жизни развивающими игрушками являются зеркало, мобили, кубики, пазлы и пирамидки. Комаровский добавил, что когда взрослые показывают детям возможности игрушки, ее эффективность во много раз возрастает.

Читайте такжеКак облегчить кашель: Комаровский назвал простые способы"…мячик и ведро - идеальная развивающая комбинация: увидеть, как мячик катится и отскакивает, добраться до него, взять двумя руками и положить в ведро!" - отметил медик.

Ранее Евгений Комаровский сообщил о важной обязанности родителей - они обязаны показывать любую сыпь, которая появилась на теле ребенка, врачу. Педиатр отметил, что чаще всего сыпь говорит о наличии у малыша инфекционного заболевания.