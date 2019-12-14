"Сработает на 100%": диетолог сказал, как есть все и не толстеть

Чтобы все есть и не толстеть, между приемами пищи должен быть разрыв в 14 часов, сообщила Ольга Усенко / instagram.com/usenochka

Диетолог, эксперт по правильному питанию Ольга Усенко сообщила, что можно есть все и не толстеть, есть способ, который сработает на 100% - нужно отказываться от еды после 18:00 и не завтракать ранее 8:00.

Такой способ сбережения фигуры подходит тем, кто хочет во время отдыха съесть больше обычного или включить в рацион то, что не ест обычно, поделилась Усенко на своей странице в Instagram.

Эксперт подчеркнула, что фишка метода заключается в том, что между приемами пищи есть разрыв в 14 часов.

"Главное - не есть после 18:00 и не завтракать ранее 8:00! Это касается и алкоголя, хотя вино с водой… я бы разрешила пить вам после 18:00, но без еды...", - подчеркнула она.

Ранее диетолог Мария Дубская сообщила, что людям, которые хотят сберечь фигуру, во время празднования Нового года стоит отказаться от майонеза, шампанского, жирного мяса и мясных продуктов, а также от солений и сладостей.