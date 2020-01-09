Эксперты раскрыли серьезную опасность неправильно заваренного чая

Чай может нанести здоровью / Фото pixaby

Чай - один за самых популярных напитков наряду с кофе. Все его пьют, но мало кто знает, как правильно заваривать чай. Причем дело не только во вкусе напитка. Оказалось, что неправильно заваренный чай может привести к возникновению заболеваний.

Эксперты дали несколько рекомендаций, как правильно заваривать чай. Прежде всего, чайные листья нужно заваривать кипящей водой.

"Если вы не используете кипяток, то легко можете заболеть после употребления напитка. Чай - это натуральный продукт, в котором могут встречаться бактерии, дрожжи или плесень. В худшем случае он может содержать в себе сальмонеллу", - цитирует Focus.de экспертов.

Особой опасности подвергаются сотрудники офисов, так как вода из диспенсеров содержит воду с температурой от 80 до 85 градусов. Такой температуры недостаточно, чтобы убить микробов. Эксперты отмечают, что только вода определенной температуры с достаточной длительностью кипения может гарантировать, что патогены, сохраняющиеся в травяных смесях и заварке, точно погибнут. Любителям чая рекомендуют заливать чайные листья крутым кипятком, а потом настаивать напиток еще в течение 5 минут.

В то же время не рекомендуется пить чай, который простоял после заваривания несколько часов. В таком напитке могут активизироваться выжившие плесневые споры.

Напомним, ранее сообщалось, что чайные пакетики опасны для здоровья. Оказалось, что при нагревании до 95 градусов чайные пакетики выпускают миллиарды пластиковых частиц, их концентрация приводит к анатомическим и поведенческим аномалиям у животных. Что касается людей, которые как раз и являются потребителями чая, то специалисты пока затрудняются ответить, как эти частицы могут повлиять на здоровье человека.