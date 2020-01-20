Сладкое самоубийство: назван самый нездоровый торт

Врачи назвали самый опасный торт / Instagram

Популярный торт медовик, который с завидной регулярностью пекут украинские домохозяйки и бабушки, жаждущие угостить сладеньким внуков, опасен для здоровья. Да-да, мало кто догадывается, что вместе с медовым пирожным человек добровольно съедает порцию яда.

Конечно, никто не оспаривает вкусовых качеств медовика – чем больше его кушаешь, тем больше хочется. Ароматный, аппетитный, сладкий, медовик с первого кусочка влюбляет в себя.

Но лучше от медовика отказаться, или если и кушать, то микроскопическими порциями. Иначе есть риск обрести внутриутробные уродства и рак.

Почему опасен медовик

В медовике опасен мед, в котором при нагревании от 40 до 60 градусов и выше образуется оксиметилфкрфурол, который относится к 9 классу ядов. Отметим, что оксиметилфкрфурол обладает канцерогенными свойствами и в больших количествах может вызывать внутриутробные уродства и рак.

Мало того, что оксиметилфкрфурол, который образовался от нагревания меда, впоследствии откладывается в печени, что со временем может вызвать пищевое отравление.

Также опасность скрыта в прополисе, содержащемся в мёде, ведь это сильнейший аллерген.

А еще мед может быть заражен спорами ботулизма. Конечно, взрослому это не повредит, а вот ребенок может заболеть.

Именно поэтому мед в кулинарии несет вред здоровью человека.

Естественно, мед лучше, чем сахар. Но стоит учесть, что он тоже состоит из смеси "быстрых" сахаров — глюкозы с фруктозой, а это значит, что шансы поправиться и заболеть сахарным диабетом — точно такая же, как и при употреблении обычного сахара.

Именно поэтому врачи забили тревогу и всячески советуют отказываться от медовика. Врачи подчеркивают, что любимый многими десерт — торт медовик, а также чай с мёдом, нисколько не полезны, а последствия от их употребления плачевны, пишут росСМИ.

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