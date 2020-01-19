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Из богини в доску: названы продукты, которые уменьшают грудь

19 января 2020, 10:37

Ученые узнали, что обычные продукты, которые есть у кажого дома, способы "убить" красоту женского бюста и уменьшить его в размере.

Названы продукты, которые уменьшают грудь / Instagram

Ни для кого не секрет, что грудь можно увеличить при помощи пластической хирургии. При этом также существуют продукты, которые способствуют увеличению размера груди.

Теперь же ученые узнали, что некоторые продукты "убивают" женский бюст и значительно уменьшают его в размерах.

Почему уменьшается грудь

Очень часто грудь уменьшается в размере во время диет. Женщина четко следует рекомендованному меню, и даже не догадывается, что худеет не только ее талия, но и уменьшается грудь.

Поэтому крайне важно перед тем, как составлять рацион для диеты, убедиться, нет ли в том списке продуктов, которые уничтожают женскую красоту.

Какие продукты уменьшают грудь

У каждого дома есть, на первый взгляд, безобидные и даже полезные продукты, которые уменьшают грудь. Их нужно исключать из рациона, чтобы из богини не превратится в доску.  

Кофе

Многочисленные исследования показали, что кофе хорошо сжигает жир, который активирует пищеварительную систему, а благодаря мочегонному эффекту справляется с жиром и выводит его. Но жир —важная составляющая груди. Таким образом кофе уменьшает размер груди. Именно поэтому медики настаивают, что женщинам, которым важен размер бюста, пить кофе нужно очень-очень редко.

Капуста

Не верьте тем, кто говорит, что, уплетая за обе щеки капусту ваш бюст станет роскошным. Ничего подобного! Всякая капуста – белокочанная, брюссельская, цветная и брокколи – чистит организм. Это диетический продукт с большим содержанием витаминов и аминокислот, лишнего веса она не прибавит, но и жиры не спрячутся от неё.

Корица

Манящая пряность - корица — помогает в выработке инсулина и снижает сахар. Благодаря этому воздействую, организм человека замедляет отложение жиров. Поэтому употребляя корицу, нужно быть готовым к тому, что грудь станет намного меньше.

Продукты, чтобы грудь росла

Если вы мечтаете о красивой груди, и хотите, чтобы ваш бюст заметно увеличился в размере, то не спешите к пластическому хирургу. Есть ряд продуктов, которые способствуют позитивной динамике в этой области.

Фенхель

Фенхель – продукт номер один, способствующий увеличению груди. В нем содержится фито-эстроген. Это химическое вещество вырабатывается в растениях и оказывает влияние на фертильность. Оно способствует выработке эстрогена и увеличению размера груди. 

Молочка

Если кушать много сыра, запивать все это кефиром и молоком, то можно заметить увеличение груди. Секрет в пролактине, который содержится в молочных продуктах. Это гормон, вырабатывающийся гипофизом, связанный с процессом размножения, вскармливания и увеличения молочных желез.

Соя

Соя содержит много эстрогена, что делает ее идеальным вариантом для увеличения размера груди. По словам многих женщин, которые регулярно употребляли сою, их грудь "выросла" на 1-2 размера, пишут росСМИ.  

Читайте такжеКогда сырники становятся опасными и с чем их есть нельзяНапомним, ранее ученые смогли определить, дрожжевое тесто стало опасным для здоровья современного человека. Опасность дрожжевого теста заключается в том, что формула производства дрожжей изменилась. Обратите внимание, что дрожжи — это культуру очень жизнестойких грибов, способных быстро размножаться.

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