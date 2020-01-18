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Лысой голова станет от пирога: названо самое вредное тесто

18 января 2020, 09:40

Облысение и грибок - это только цветочки от поедания этого теста. "Ягодками" станут злокачественные опухоли.

Названо самое опасное тесто / Instagram

Украинцы обожают поглощать всевозможные пирожки и пирожные, а также пиццу и мучные изделия. Эта привязанность к хлебным изделиям уже на генетическом и подсознательном уровне. Но не всякое тесто полезно, и в кулинарное пристрастие может привести к облысению.

Ученые смогли определить, дрожжевое тесто стало опасным для здоровья современного человека.

Почему опасно дрожжевое тесто

Опасность дрожжевого теста заключается в том, что формула производства дрожжей изменилась. Обратите внимание, что дрожжи — это культуру очень жизнестойких грибов, способных быстро размножаться.

При этом учтите, наши дедушки и бабушки дрожжей не покупали, а закваску для хлеба делали сами, путём естественного сбраживания солода, хмеля или ржаной муки. Такие дрожжи погибали в процессе выпечки, сделав свою работу — подняв тесто. Все! И, конечно же, раньше польза дрожжевого теста была неоспоримой. Современное дрожжевое тесто вредно.

Чем опасны современные дрожжи

Современные дрожжи появились в конце 19 века, путём отбора самых агрессивных форм грибов и изменения технологии производства.

Важно отметить, что начиная с 90-х годов, даже по сравнению с советским ГОСТом, в казалось бы, безобидных дрожжах, стало очень много зольных щелочных элементов и мутировавших генов. Современные дрожжи содержат в два раза больше фосфора, алюминия и меди.

Почему? Потому что для производства современных дрожжей используется генномодифицированное сырье.

Зачем? Ответ прост – такое сырье намного удешевляет процесс промышленного производства, что выгодно производителям и приносит в итоге немалые заработки.

В общем, имейте ввиду, что в настоящее время дрожжи, купленные в магазине, не погибают при тепловой обработке! Сегодня обычные дрожжи, попадая в организм, начинают там размножаться и создают очаги заражения, которые мигрируют по кровеносным сосудам и оседают в черепе и кончиках пальцев.

Что будет, если употреблять дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто несет большую опасность – вы и не заметите, как внезапно стали лысеть, а также вы рисуете обнаружить грибок кожных покровов или ногтевой пластины.

Запомните, лысой голова станет от пирога! Хотя, это еще "цветочки".  "Ягодками" окажутся опухоли. Злокачественные опухоли! Учёные провели массу экспериментов, которые доказали, что дрожжевой раствор стимулирует рост злокачественных опухолей в геометрической прогрессии, пишут росСМИ.

Читайте такжеСъел и полысел: названы 10 продуктов, от которых выпадают волосыНапомним, ранее сообщалось, аппетитные сладкие сырники со сметаной и чашка ароматного кофе с утра – гремучая смесь, которая опасна для здоровья. Будете крайне удивлены, но после такого, на первый взгляд, безобидного завтрака страдают сердце, кости, талия и почки.

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