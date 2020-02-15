Съел и постарел: названы самые вредные макароны

Не всякие макароны полезны / Instagram

На словах многие из нас гурманы, а в мыслях – готовим изысканные блюда, которые отметили себе закладками в кулинарных книгах или скопировали рецепт из интернета.

Завидев очередную программу от известного кулинарного эксперта, мы уже готовы стать адептом здорового питания. Осталось всего ничего – пойти в магазин и купить такие незнакомые, новые, но такие манящие, как и все неизведанное из других галактик, продукты.

Ты заходишь в отдел Крупы в ближайшем к дому супермаркете и теряешься. Булгур, кус-кус, киноа, полба – привлекают и отпугивают одновременно, ведь, с одной стороны, это что-то новое, а с другой – кто его знает, какое оно на вкус и с чем его едят.

Крутишься-вертишься, пытаясь понять, на чем остановить свой выбор, теребишь упаковку в надежде увидеть на ней знак. И тут предательски ноги несут тебя в тихонечко притаившимся рядом макаронам. И дальше выходит, как в песне: "Люблю я макароны, приправлю их томатом, засыплю черным перцем. Запью я их вином".

И все, как и обычно – дома готовим плотный ужин с макаронами. Рожки, ракушки, перья, спагетти – у каждого свои пристрастия.

Что тут поделать – в голодные советские времена особого выбора не было, поэтому многие, кто родом из тех времен, привыкли к довольно ограниченному ассортименту гарниров. В итоге выросло целое поколение людей, для которых макароны – важная составляющая ежедневного рациона.

Правда, в последнее время появилось масса разнообразных макарон, включая цветные. Для увеличения продаж производители часто соблазняют ценой, и, желая сэкономить, не особо обращаешь внимание на состав. А стоило бы, ведь не всякие макароны полезны – магазины забиты макаронами, которые есть нельзя!

Какие макароны вредны

Если вы цените свою жизнь, и не хотите ее остаток провести, оббивая пороги медучреждений, тогда зарубите на носу: макароны из дешевой муки опасны для организма! Без исключений! Если вы видите, что во время варки макароны склеиваются, тогда лучше не ешьте их. Такие макароны быстро перевариваются в организме, и в них много крахмала - проще говоря, сложного сахара.

Если такие макароны кушать регулярно, то сахарный диабет, ожирение, гипертония и – будете шокированы – преждевременное старение – вам обеспечены!

Более того, макароны могут привести к смерти, и это не шутка. Дело в том, что от макарон может быть элементарный заворот кишок - без медицинской помощи это заканчивается мучительной смертью от перитонита.

Сердце! Среди вредных свойств макарон можно отметить вероятность развития сердечных заболеваний, так как этот продукт относится к мучным изделиям.

Глютен. Если вы думаете, что глютен есть только в макаронных изделиях из мягких сортов пшеницы, то вы ошибаетесь. Дело в том, что пшеница впереди всех остальных злаковых по содержанию глютена: 7 - 15 %, и (вот тут обратите внимание!) до 20% и более в твердых сортах.

Чем опасен глютен

Глютен – это смесь множества различных белков, благодаря глютену мука, смешанная с водой, превращается в упругую клейкую массу. Так вот, глютен делает стенки кишечника проницаемыми для ядов и токсинов, содержащихся в пище и образующихся в процессе пищеварения. Все то, что из кишечника в кровь попадать не должно, начинает туда поступать и неизбежно влиять на самочувствие. Отсюда возникают хроническая диарея, недостаточный вес, сахарный диабет, анемия и депрессия. Кстати, ученые говорят, что у большинства людей слабая непереносимость к глютену.

Чем вредны цветные макароны

Многие мамы покупают цветные макароны для того, чтобы удивить домочадцев, и чтобы дети кушали с аппетитом. Цветные бантики часто появляются на наших столах. Вот тут важно понимать то, что макароны окрашивают как натуральными красителями – морковный сок, сок шпината, буряк, так и искусственными. Но тут вы должны отдавать себе отчет – макароны с натуральными красителями стоят дороже. А если на упаковке фигурируют ароматизаторы и фиксаторы цвета – не травите себя и своих родных, не покупайте такие макароны никогда!

Вредна ли лапша быстрого приготовления

Вреда, и еще как! Сами посудите. Практически все макароны быстрого приготовления напичканы красителями, а это канцерогены, стабилизаторами, загустителями и усилителями вкуса. Сама по себе лапша быстрого приготовления, сделанная из пшеничной муки высшего сорта, бедной микронутриентами, — не лучший выбор для людей, ведущих здоровый образ жизни. Обилие соли в лапше быстрого приготовления подарит вам повышение давления, жгучие специи – фактор риска в отношении заболеваний органов пищеварения.

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