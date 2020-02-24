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В зубы взял - инсульта избежал: ученые составили новую противоинсультную диету

24 февраля 2020, 21:56

В ходе исследовании ученые изучили рацион более 400 тысяч человек из девяти стран Европы.

Продукты, инсульт
Противоинсультная диета / Stop insult

Люди, употребляя в пищу много молока и молочных продуктов - сыра, йогурта - тем самым снижают риск возникновения у себя инсульта. 

Соответствующее результаты исследований были опубликованы в специализированном издании European Heart Journal. 

В исследовании, проведенном учеными из Оксфордского университета, участвовали более 400 тысяч человек из девяти стран Европы. Под изучением оказался среднегодовой рацион волонтеров. 

В результате выяснилось, что люди, пьющие дополнительный стакан молока в сутки, снижают риск ишемического инсульта, вызванного тромбом, на 5%, а при употреблении стаканчика йогурта - на 9%.Однако лидерство среди продуктов, которые всерьез снижающих риск инсульта, по прежнему принадлежит фруктам и продуктам с высоким содержанием клетчатки. К примеру, 200 грамм овощей и фруктов в сутки снижают риск ишемического инсульта на 13%.

Напомним, ранее исследователи назвали факторы-предвестники инсульта и инфаркта. Позднее эксперты рассказали о витамине Е – для чего и как его принимать.

инсульт молочные продукты диета сыр
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