В зубы взял - инсульта избежал: ученые составили новую противоинсультную диету

Противоинсультная диета / Stop insult

Люди, употребляя в пищу много молока и молочных продуктов - сыра, йогурта - тем самым снижают риск возникновения у себя инсульта.

Соответствующее результаты исследований были опубликованы в специализированном издании European Heart Journal.

В исследовании, проведенном учеными из Оксфордского университета, участвовали более 400 тысяч человек из девяти стран Европы. Под изучением оказался среднегодовой рацион волонтеров.

В результате выяснилось, что люди, пьющие дополнительный стакан молока в сутки, снижают риск ишемического инсульта, вызванного тромбом, на 5%, а при употреблении стаканчика йогурта - на 9%.Однако лидерство среди продуктов, которые всерьез снижающих риск инсульта, по прежнему принадлежит фруктам и продуктам с высоким содержанием клетчатки. К примеру, 200 грамм овощей и фруктов в сутки снижают риск ишемического инсульта на 13%.

Напомним, ранее исследователи назвали факторы-предвестники инсульта и инфаркта. Позднее эксперты рассказали о витамине Е – для чего и как его принимать.