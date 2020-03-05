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Скушал и работу сердца нарушил: названо очень вредное печенье

5 марта 2020, 04:49

Печенье бывает очень вредным для здоровья, и будете крайне удивлены – такого "добра" в наших магазинах полно.

Названо печенье, которое лучше не есть / Instagram

Нас научили каждый вечер после ужина пить чай с печеньем. Заедать депрессию печеньками нас никто не учил, но мы это практикуем, как только в нашей жизни все идет наперекосяк.  Мы любим подкармливать своих детей печеньем. И обязательно даем чаду в школу печенюшку, чтобы во время перемены оно подкрепило свои силы.

Но действительно ли ребенок набирается сил от нашего печенья?

В кондитерских отделах наших супермаркетов можно потеряться – столько видов печенья, что порой очень сложно определиться – а что же взять?! Одни манят начинкой, другие аппетитной формой, а третьи пахнут так, что хочется сразу схватить и уплести за обе щеки.

Печенье для нас – второй хлеб. Как только дома нет печенья, многие из нас сразу бегут восполнять запасы, ведь нужно что-то к чаю. Мы бежим в соседний магазин и просим взвесить нам полкило любимого лакомства.

А теперь скажите откровенно – вы часто спрашиваете у продавцов дату производства? А в супермаркетах, где настоящий рай для сладкоежки, проверяете, что входит в состав печенья?

Так вот, печенье бывает очень вредным для здоровья, и будете крайне удивлены – такого "добра" в наших магазинах полно.

Какое печенье нельзя кушать?

В первую очередь, откажитесь от печенья с глазурью. Сюда же, кстати, добавьте и бублики. Дело в том, что в такой выпечке опасна именно глазурь – она включает добавки Е200 и Е160а, которые провоцируют аллергии, а также Е322, которую также используют в производстве удобрений и пестицидов. Больше всего от этих добавок страдают дети.  Поэтому, прежде, чем давать ребенку печенье, убедитесь, что оно без глазури.

Обратите внимание, печенье с глазурью также включает опасную добавку Е475, которая разрушает микрофлору желудка.

Можно ли кушать песочное печенье?

Песочное печенье у многих из нас ассоциируется с детством. А еще мы убеждены, что раз это печенье без начинки, то оно автоматически полезное. Как бы не так.

Доказано, что песочное печенье очень быстро разваливается и теряет товарный вид. Для того, чтобы такое печенье подольше сохраняло аппетитный вид, производители "пичкают" его добавкой Е-527. Но это еще не все.

В песочном печенье есть маргарин, то есть растительный жир. Кстати, чаще всего это самый дешевый маргарин. Так вот, этот жир приводит к тому, что образуются холестериновые бляшки. Потом у вас начинаются проблемы с сердцем, сосудами, но вряд ли вы думаете, что виной всему – ваше любимое песочное печенье, которые вы едите едва ли каждый вечер под увлекательный сериал. Вот и получается, печенье скушал и работу сердца нарушил.

Почему овсяное печенье вредное ?

Некоторые любители сладкого налегают на овсяное печенье – им кажется, что оно самое безопасное. Но это плод ваших иллюзий и фантазии бабушек и дедушек, которые привыкли кушать овсяное печенье и кормить им всю семью. Дело в том, что в овсяном печенье много сахара и жира, который вряд ли пойдет кому-то на пользу.

Кроме того, в овсяном печенье, которое продается в магазинах, находится вредная добавка Е503, которая тоже может вызвать аллергию и сыпь. Благодаря этой добавке печенье "вырастает" красивым, аккуратным и аппетитным.  Только это все искусственная красота.  Если вам так сильно нравится овсяное печенье, то пеките его сами – оно, конечно, внешне будет более грубым, нежели магазинное.  Зато точно не навредите здоровью.

Помните, в день каждому человеку можно съедать не более 3-х штук освяных печений. Превышение этой нормы может вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, диабетикам магазинное овсяное печенье лучше не кушать.

Читайте такжеСъел и в больницу загремел: назван самый вредный фаршНапомним, ранее сообщалось, в последнее время довольно многие перешли на кефир 1%. Мол, он совершенно не вредный. Но это сказка. Обезжиренный кефир вреден, как и любой молочный продукт, который прошел специальную обработку.

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