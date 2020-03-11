Счастливые люди: выяснилось, сколько стран не страдает от жуткого вируса

ВОЗ подсчитала, сколько стран не страдают от жуткого вируса / Фото pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали количество стран мира, на территорию которых пока что не проник опасный коронавирус нового типа.

По информации сайта организации, ни одного случая опасного недуга не было зафиксировано лишь в 81 стране из 193 государств, официально признанных ООН, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в среду, 11 марта.

Также чиновник отметил, что в 57 странах официально подтвердили 10 и менее случаев коронавируса.

"81 страна не сообщила ни о каких COVID19 случаях, а 57 стран сообщили о 10 или менее случаях. Мы не можем это более громко, более четко, или более часто: все страны все еще могут изменить ход этой пандемии", - заявил Гебреисус.

Коронавирус в мире

Ранее Главред писал, что о пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

Пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось - по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса - по состоянию на утро среды, 11 марта 2020 года, коронавирус был подтвержден у 119 132 людей в 114 странах мира.Умерли от COVID-19 4284 человека, а излечились - 65 765.