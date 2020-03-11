УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Счастливые люди: выяснилось, сколько стран не страдает от жуткого вируса

11 марта 2020, 19:22

В ВОЗ рассказали, сколько государств пока что не подхватили опасный коронавирус.

коронавирус, маска
ВОЗ подсчитала, сколько стран не страдают от жуткого вируса / Фото pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали количество стран мира, на территорию которых пока что не проник опасный коронавирус нового типа.

По информации сайта организации, ни одного случая опасного недуга не было зафиксировано лишь в 81 стране из 193 государств, официально признанных ООН, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в среду, 11 марта.

Также чиновник отметил, что в 57 странах официально подтвердили 10 и менее случаев коронавируса.

"81 страна не сообщила ни о каких COVID19 случаях, а 57 стран сообщили о 10 или менее случаях. Мы не можем это более громко, более четко, или более часто: все страны все еще могут изменить ход этой пандемии", - заявил Гебреисус.

Коронавирус в мире

Ранее Главред писал, что о пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор  Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

Пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось - по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса - по состоянию на утро среды, 11 марта 2020 года, коронавирус был подтвержден у 119 132 людей в 114 странах мира.Умерли от COVID-19 4284 человека, а излечились - 65 765.   

ВОЗ китайский коронавирус коронавирус в Польше китайский коронавирус симптомы
Сейчас вы просматриваете новость «Счастливые люди: выяснилось, сколько стран не страдает от жуткого вируса». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:22
Счастливые люди: выяснилось, сколько стран не страдает от жуткого вируса
19:20
Готовимся к апокалипсису: Украина возвращается в хаос и дефицит 91 года мнение
19:12
День весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всех Видео
19:11
Количество зараженных скрывают или знают, что скоро их будут тысячи мнение
18:57
Ubisoft и Microsoft уже знают, что будут делать без выставки Е3 2020
18:34
В ВОЗ объявили пандемию китайского коронавируса в мире
18:20
Новые игры по Бэтмену и Гарри Поттеру планировали показать на отмененной Е3 2020
18:13
В Украине закрывают 170 пограничных пунктов из-за угрозы коронавируса - Шмыгаль Видео
17:43
Официально: крупнейшая в мире выставка игр Е3 2020 отменена из-за коронавируса
17:42
Виновен - в США суд вынес приговор Харви Вайштейну
17:31
Анонс GTA 6 близко? В интернете уже полно слухов - и дажа есть возможная дата
17:24
Посетителям ТРЦ Киева будут измерять температуру, в супермаркетах паника Видео
17:24
Из Борисполя забрали пассажира с подозрением на коронавирус: детали
17:00
На Донбассе боевики "ДНР" ударили снарядами по детям: подробности обстрела Видео
16:39
Карантин из-за китайского коронавируса: пробное ВНО перенесли Видео
16:35
Прогрессивный ресторан "Boho" представил новое барное меню в формате VR "Virtual Reality" новости компании
16:32
Джейсона Стэйтема срочно заменит звезда из Zомбилэнда
16:15
Мода 2020 весна-лето: в моду вернулись "папины" сандалии и шлепанцы - фото Фото
16:01
Очень много монстров в Японии в релизном трейлере Nioh 2 Видео
15:58
Новый министр обороны Таран рассказал правду про стандарты НАТО для ВСУ
15:56
У Кличко рассказали, как накажут нарушителей коронавирусного карантина в Киеве
15:49
Как Стивен Спилберг пережил уход дочки в порно
15:26
"Погода сложная": синоптик предупредила о "носочных" морозах в Украине Видео
15:25
"Выиграют все": в Минздраве рассказали об отмене медицинской реформы
15:12
"Внутренний конфликт": Сивохо на ТВ оскандалился по поводу войны на Донбассе Видео
14:52
Курс валют: гривна дешевеет, доллар дорожает - что делает Нацбанк
14:47
"Быстрая, неистовая и плавная": что критики думают о хардкорной Nioh 2?
14:26
Закрывают школы и границы: что меняет в жизни украинцев карантин из-за коронавируса Видео
14:06
Суд Болгарии принял окончательное решение по экстрадиции "организатора" убийства Гандзюк
13:58
"Не хочет брать ответственность": жена Остапчука раскрыла подробности развода
13:49
Пока мир страдает от коронавируса, украинцев "косит" грипп: статистика
13:40
Карантин не поможет сдержать коронавриус в Украине – инфекционист
13:27
Почему распалась группа Время и Стекло - интервью солистов Видео
13:19
Кабмин ввел в Украине карантин из-за китайского коронавируса
13:13
Самый крупный музыкальный фестиваль сезона отменили из-за коронавируса
12:47
"Вымели все маски, искусственный голодомор": в Сети негодуют из-за карантина в Киеве Видео
12:46
В Украине объявят общенациональный карантин из-за коронавируса - СМИ Видео
12:22
Даст ли Украина воду в Крым: у Зеленского поставили точку
12:18
Последний охотник на Ведьм 2 - Вин Дизель реанимирует провальную франшизу
12:02
"Там граждане Украины": Разумков неоднозначно ответил по воду в аннексированный Крым
12:00
СМИ: об отмене из-за коронавируса игровой выставки Е3 2020 объявят 11 марта
11:54
Россия не успела сдать песню на Евровидение - что теперь будет
11:48
"Фатально ошибаются": Зеленский сделал важное заявление о войне на Донбассе
11:46
"Крайние меры": Кличко припугнул остановкой метро из-за коронавируса
11:30
"Стране п*здец": Шнуров написал стих Путину и народу России
11:30
В Киеве закрывают школы, детские сады и торговые центры из-за коронавируса Видео
11:29
Sport Life предупреждает о изменении цен на абонементы из-за падения гривны новости компании
11:28
Дети – в смертельной опасности: боевики обстреляли жилой район на Донбассе
11:03
Из Рады – за "баранку" авто: "козак" Гаврилюк рассказал, сколько зарабатывает в такси Видео
11:01
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: бурлящая страсть, возвращение любви и подлый друг
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять