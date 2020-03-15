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Поел и уханьской заразой заболел: названы продукты, которые убивают иммунитет

15 марта 2020, 03:45

Не все продукты полезны, особенно в это смутное время, когда важно всячески противостоять вирусу. Убийцы иммунитета есть практически на каждом столе.

Названы продукты, которые убивают иммунитет / Instagram

Наверное, вы сейчас вздрагиваете от слова коронавирус и автоматически тянетесь читать все, что пишут на эту тему. Уханськая зараза захватила наши умы, уже изменила нашу жизнь до неузнаваемости. Одна мысль о возможных последствиях приводит нас в ужас. Паническое состояние периодически овладевает нами. Особенно сложно тем, кто привык все четко планировать.

Сейчас, когда новый коронавирус атакует, а в стране введены ограничительные меры, важно самому не сделать себе медвежью услугу и не убить иммунитет.

Вы уже наверняка прочитали тысячу и один совет, как уберечь себя от китайского вируса. При этом многие купили продукты, забаррикадировались и ждут, когда коронавирус пронесется мимо.

Но убийцы иммунитета, которые откроют дверь любой хвори, у вас на столе. Не все продукты полезны, особенно в это смутное время, когда важно всячески противостоять вирусу.

Главред узнал, какие продукты опасны для иммунитета - если вам дорого ваше здоровье, откажитесь от их употребления. 

Продукты, которые снижают иммунитет

Почему белый хлеб вреден

Белый хлеб, как правило, любят наши дети. Да мы сами часто лакомимся батоном или булочками. Однако белый хлеб вреден для организма, в частности, нарушают работу иммунитета. Дело в том, что в составе белого хлеба содержатся компоненты (в том числе и глютен), которые способствуют снижению уровня Т-лимфоцитов и бета-клеток в организме. Что в итоге происходит? Все просто – уплетая каждый день за обе щеки белый хлеб, мы сами забираем у себя силы и начинаем ослабевать. То есть, покушали и вроде бы насытились, а реально – стали слабыми и уязвимыми.

Почему сахар снижает иммунитет

Наверное, вас сильно раздражают те, кто говорит, что сахар вреден для здоровья. Если это правда, тогда это ваше уязвимое место. Особенно сейчас, когда вы сидите дома и постоянно нервничаете – наверняка кофе и чаи пьете без конца. Так вот, сахар в вашем чае и кофе бьет по вашему иммунитету. А если быть более точным, то сахар приводит к разрушению селена в организме, который нужен для эффективной работы его защитных сил. Таким образом, чем больше сахара вы потребляете, тем более слабыми вы становитесь.

Почему котлеты и отбивные опасны

Дети на карантине, вы работаете дома. Или вы не работаете дома, но дети все равно на карантине. И вы наверняка в свой выходной готовите горы котлет и отбивных, чтобы вашему семейству было, чем подкрепиться. Только важно понимать, что этим самым вы собственноручно разрушаете здоровье своих родных.

Дело в том, что когда вы жарите котлеты и отбивные, то во время термического воздействия на растительное масло (а именно на нем, скорее всего, вы готовите) образуется так называемый трансжир, который дико вредит органам ЖКТ и защитным силам организма в целом. Старайтесь жареные котлетки и биточки кушать не чаще, чем раз в неделю. В противном случае, пожалеете.

Читайте такжеСъел и в больницу загремел: назван самый вредный фаршНапомним, ранее появилось шокирующее заявление ученых – оказывается, постоянное употребление кефира наносит вред организму. Более того, в определенных случая стакан кефира перед сном – это опасно для здоровья!

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