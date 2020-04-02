Что нельзя делать во время карантина: названа плохая привычка

Во время карантина не стоит постоянно жевать, посоветовала диетолог / УНИАН

Нутрициолог, диетолог-консультант по здоровому питанию и здоровому образу жизни Лора Филиппова сообщила, что во время карантина в Украине из-за пандемии китайского убийственного коронавируса дома нужно отказаться от привычки постоянно жевать.

Чем чаще человек ест, тем сложнее ему контролировать аппетит, есть хочется все больше и больше, рассказала эксперт в интервью УНИАН.

Собеседница подчеркнула, что поддерживает питание по графику. Диетолог добавила, что калории можно не считать, если в основе рациона лежат разнообразные и натуральные продукты.

"Важно ориентироваться в калорийности продуктов и не злоупотреблять высококалорийной едой. Она, обычно, самая вредная – кондитерка, майонез, фаст-фуд…. Но есть и полезные высококалорийные продукты – орехи, семена, растительные масла… Здесь важно контролировать количество в день", – сказала она.

Читайте такжеКомаровский сказал, когда закончится карантин в УкраинеРанее Лора Филиппова предупредила, что лишний вес появляется из-за злоупотребления продуктами, в основном, простыми углеводами – булки, белый хлеб, печенье, сахар и конфеты.

Справка. Карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта до 3 апреля, а потом ограничительные меры продлили до 24 числа.