Эпидемиолог назвал панацею от злого китайского вируса

Эпидемиолог назвал панацею от коронавируса / Reuters

Мир столкнулся с реальной угрозой – людей косит ненасытный китайский вирус. Сегодня 1,5 миллиона людей заразились уханьской заразой. Жертвами коронавируса стали 82 тысячи человек. Эти устрашающие цифры с каждый днем увеличиваются. Вакцины пока нет, и никто точно сказать не может, когда этой страшный сон, в котором мы все оказались, закончится.

Единственное, что может сегодня сделать каждый – это уберечь себя от злой болезни.

Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брендон Браун оценил эффективность различных средств от коронавируса и назвал своего рода панацею.

По его словам, самое главное – это избежать касания лица руками. Поэтому медицинская маска имеет определенный эффект. Он также уточнил, что использование перчаток бесполезно, так как человек все равно непроизвольно дотрагивается до своего лица. Это происходит само по себе, этого не избежать.

Браун добавил, что вирус на тщательно продезинфицированной поверхности, в том числе руках, выжить не сможет, сообщает Medical Xpress.

Читайте также"Не до лета и не до осени": вирусолог рассказал, когда коронавирус "свалит"Напомним, ранее в авторитетном научном журнале The Lancet сообщили, что официальные цифры распространения пандемии коронавируса могут быть занижены – такие результаты исследования Геттингенского университета (Германия).

По словам ученых, в США должно быть более 10 миллионов человек с диагнозом COVID-19, в Испании — более пяти миллионов, в Италии — около трех миллионов, в Великобритании — около двух миллионов.