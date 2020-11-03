Болит спина: врач назвал ежедневный продукт, который может провоцировать боли

Вы можете ускорить выздоровление или даже предотвратить развитие боли в спине. / Фото sunny7.ua

Боль в спине может быть вызвана неправильным сном, неправильной осанкой или даже незначительной травмой. В большинстве случаев о боли в спине не о чем беспокоиться, и она пройдет сама по себе в течение нескольких недель или месяцев.

Но вы можете ускорить выздоровление или даже предотвратить развитие боли в спине, в первую очередь, внеся несколько изменений в свой рацион.

По словам хиропрактика Техасской клиники позвоночника, доктора Кевина Бартона, растительное масло богато омега-6 жирными кислотами. По его словам, если в вашем рационе содержится больше омега-6, чем омега-3, это вызывает воспаление. Так, уменьшение количества растительного масла в вашем рационе может помочь защитить от боли в спине.

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Воспаление - одна из основных причин болей в пояснице и спине.

Если вы все же решите использовать растительное масло во время готовки, постарайтесь использовать его как можно меньше.

"Если вы испытываете боли в спине, важно соблюдать здоровую диету", - сказал он.

Большинство овощей содержат жирные кислоты омега-6. Эти жирные кислоты не обязательно вредны. Однако, когда в организме больше омега-6 жирных кислот, чем омега-3, это может вызвать воспалительную реакцию.

Если вы решите использовать растительное масло во время готовки, вам следует использовать только небольшое его количество.

Он добавил, что для снижения шансов развития боли в спине вам следует подумать о замене растительного масла на оливковое.

Между тем, вы также можете снизить риск боли в пояснице, регулярно выпивая зеленый чай. В зеленом чае больше полезных антиоксидантов, чем в обычной чашке черного чая.

Эти антиоксиданты защищают организм от вредных заболеваний, а также помогают уменьшить воспаление.

По словам NHS, регулярные упражнения и растяжка также могут помочь предотвратить повторение боли в спине. Поговорите с терапевтом или физиотерапевтом, чтобы узнать, какие упражнения попробовать, - сказали в NHS.

Наибольшему риску развития боли в спине подвержены люди с избыточным весом.

Вам следует немедленно обратиться к терапевту, если у вас возникла боль в спине в сочетании с онемением или покалыванием вокруг гениталий, потерей контроля над мочевым пузырем или кишечником или сильная боль в груди.

Эти симптомы могут быть признаком чего-то более серьезного, и их необходимо немедленно проверить.