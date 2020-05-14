Комаровский предупредил, как чай может навредить

Чай может навредить человеку, предупредил Евгений Комаровский / Reuters

В чае содержится кофеин, который обладает очень сильным мочегонным действием, поэтому из-за напитка можно не выспаться.

Чай не навредит организму, если есть возможность восполнить потери жидкости, рассказал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в новом видео, размещенном на его канале в YouTube.

Медик добавил, что чай может негативно повлиять на сон – можно много раз просыпаться, чтобы сходить в туалет, и не выспаться.

"В чае, в кофе, содержится вещество… кофеин. Вот именно кофеин, который входит в состав чая, обладает очень сильным мочегонным действием", – предупредил врач.

Ранее диетолог Светлана Фус предупредила, что нельзя пить очень много зеленого чая, поскольку организм может получить слишком много дубильных веществ (танины), а из-за этого возможно нарушение баланс железа.