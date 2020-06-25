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Полезнее, чем лимоны: уникальные свойства черной смородины

Медики выяснили, что летняя ягода отлично выводит радиацию из организма и ускоряет обмен веществ.

25 июня 2020, 23:30
Полезные свойства черной смородины - фото 24 канал

Медики перечислили полезные свойства черной смородины - ягоды, которая пришла на смену клубнике и черешне.

Содержит много витаминов

Многие считают, что самое существенное количество витамина C находится в лимоне, но в черной смородине его в четыре раза больше. По словам медиков, также эта ягода богата каротинами, эфирными маслами, антоцианами, антиоксидантами, витаминами K, E и P, дубильными вещества и многими другими полезными элементами.

Ускоряет обмен веществ

Употребление черной смородины активирует обмен веществ, укрепляет иммунитет, укрепляет зубы и кости, тонизирует организм и понижает глазное давление при глаукоме. Ягода убирает сухость и зуд кожи, устраняет усталость глаз при продолжительном пребывании возле компьютера и положительно сказывается на работе сердца.

Выводит радиацию

Значительный объем фолиевой кислоты в данной ягоде оказывает помощь по уменьшению влияния радиации на человеческий организм и выводит из него свинец, ртуть, токсины и кобальт. Особенно положительно с такой функцией справляется отвар, который приготовлен из сушеных ягод.

Полезна при опасных болезнях

Кроме того, черная смородина полезна при:

  • цистите,
  • язве,
  • цинге,
  • холицистите,
  • ревматоидном артрите,
  • авитаминозе,
  • герпесе и других болезнях.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила, что для исключения дефицита в организме витамина С стоит включить в рацион свежую и квашеную капусту, петрушку и настой шиповника.

здоровье польза ягоды
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