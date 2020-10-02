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Чтобы не облетали - найден новый метод спасти голову от облысения

2 октября 2020, 03:40

Отличная новость для всех, кто переживает из-за того, что его прическа постепенно становится как у Брюса Уиллиса или Гоши Куценко.

Волосы
Волосы / newsru.co.il

Каждый день кожа головы и волосяные фолликулы подвергаются воздействию окружающей среды. Поврежденный материал постоянно удаляется и обновляется стволовыми клетками. А функция ткани зависит от активности этих клеток.

Об этом сообщается на специализированном портале Eurekalert.

По их словам, долгосрочное поддержание работы стволовых клеток зависит от их метаболического состояния. Эксперименты показали, что истощение стволовых клеток происходит по причине потери их метаболической гибкости. Важную роль в этом процессе играет молекулярный компонент Rictor.

Когда ученые удалили его у лабораторных мышей, то это значительно замедлило регенерацию волосяного фолликула и нарушило весь цикл восстановления.

Дальнейшие исследования должны показать ‒ как полученные выводы могут быть использованы для создания препаратов от облысения. Ученые уже выяснили, что ингибирование одного из ферментов может восстановить функцию стволовых клеток у мышей без Rictor.

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Облысение - ранее Главред сообщал:

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