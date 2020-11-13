Диетолог раскрыла неочевидные угрозы соли

Если нерационально потреблять соль, можно навредить организму, сообщила диетолог / Reuters

Диетолог Светлана Фус объяснила, чем вредна соль в больших количествах, и раскрыла неочевидные угрозы этого продукта.

Нерациональное потребление поваренной соли может серьезно повлиять на здоровье человека, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.

Фус предупредила, что соль является одним из лучших усилителей вкуса, поэтому способствует перееданию.

Диетолог подчеркнула, что из-за соленой пищи пробуждается аппетит, поэтому такой еды можно съесть больше, чем несоленой.

"Избыток поваренной соли увеличивает нагрузку на сердце и почки, задерживает воду в тканях, от чего увеличивается вес и ухудшается настроение…", – отметила эксперт.

Диетолог добавила, что на протяжении суток одному человеку в блюда можно добавлять в среднем 5 г соли.Читайте такжеДиетолог сказала, какая соль лучше