Диетолог раскрыла неочевидные угрозы соли

Из-за соли можно переедать, предупредила эксперт.
Диетолог Светлана Фус объяснила, чем вредна соль в больших количествах, и раскрыла неочевидные угрозы этого продукта.
Нерациональное потребление поваренной соли может серьезно повлиять на здоровье человека, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.
Фус предупредила, что соль является одним из лучших усилителей вкуса, поэтому способствует перееданию.
Диетолог подчеркнула, что из-за соленой пищи пробуждается аппетит, поэтому такой еды можно съесть больше, чем несоленой.
"Избыток поваренной соли увеличивает нагрузку на сердце и почки, задерживает воду в тканях, от чего увеличивается вес и ухудшается настроение…", – отметила эксперт.
Диетолог добавила, что на протяжении суток одному человеку в блюда можно добавлять в среднем 5 г соли.Читайте такжеДиетолог сказала, какая соль лучше
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