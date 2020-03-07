"Угроза хлеба": названа смертоносная привычка украинцев

Украинцы едят слишком много соли, сообщил эксперт / УНИАН

Президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец сообщил, что каждый украинец в день в среднем съедает около 10 граммов соли, а это в два раза больше здоровой нормы – 5 граммов.

Ежегодно соль убивает десятки тысяч украинцев, рассказал Швец в сюжете ТСН.

Издание выяснило, что украинцы потребляют хлеб без меры, а этот продукт является одним из основных источников соли.

"Каждый соотечественник в среднем съедает в день около 10 граммов соли, это в два раза больше здоровой нормы. Это одна из причин, конкурирующая с курением, повышенного артериального давления… Это то, что приводит к более 250 тысячам смертей в Украине ежегодно", – поделился эксперт.

Швец добавил, что минимальное количество соли, которое содержится в 100 граммах хлеба, – это грамм. "А есть и такие сорта хлеба, где гораздо больше (соли – Ред.)...", – предупредил собеседник.

Читайте такжеДиетолог рассказал о важной функции соли в организмеРанее диетолог Светлана Фус писала, что в день человеку нужно 5 граммов соли, но она уже содержится в кашах, в овощах, в рыбе и в ряде приготовленных продуктов. Эксперт подчеркнула, что не нужно досаливать блюда, в которых есть соленые продукты.