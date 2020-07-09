Комаровский рассказал, чем опасна летняя жара для детей

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который ранее рассказал, безопасно ли открывать детские лагеря при коронавирусе, заявил, что летняя жара повышает активность некоторых вирусов, способных вызвать менингит.
Об этом Комаровский написал в своем блоге в Instagram.
По его словам, существуют пять опасных симптомов, на появление которых стоит обратить внимание. В частности, это:
- повышение температуры тела;
- головная боль;
- тошнота/рвота;
- боль (скованность) в области шеи;
- дискомфорт в глазах, светобоязнь.
Комаровский предупредил: если у ребенка одновременно присутствуют хотя бы два из перечисленных симптомов, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.
Отметим, менингит – воспалительный процесс в оболочках головного или спинного мозга, возбудителем которого могут быть вирусные и бактериальные инфекции.
Менингит - симптомы
Заболевание всегда начинается остро. У больного резко поднимается температура тела, возникает рвота, головная боль в затылочной области, озноб, боли в мышцах и суставах, ломота в теле, тахикардия, высыпания на коже, ригидность мышц в области шеи, судороги.
Заболевание имеет высокую степень летальности.
Как сообщал Главред, ранее Евгений Комаровский рассказал о том, что в условиях пандемии коронавируса для здоровья украинцев очень опасны походы в спортивные залы.