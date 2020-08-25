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Герпес на губе: как быстро и натуральными способами избавиться от болячки

25 августа 2020, 16:25

Подобно вирусу ветряной оспы, он живет в нерве с ответвлениями к коже.

Герпес_губы
Подобно вирусу ветряной оспы, он живет в нерве с ответвлениями к коже./ Pixabay

Герпес - это поражение, которое может появиться на ротовой полости и вокруг нее. Хотя они не опасны, они могут вызывать дискомфорт, зуд и неприглядный вид.

Герпес обычно проходит в течение нескольких недель, но следующие домашние средства могут помочь вам облегчить и вылечить их быстрее.

Что вызывает герпес?

Вирус простого герпеса-1 (HSV-1) вызывает герпес. Подобно вирусу ветряной оспы, он живет в нерве с ответвлениями к коже. "Небольшие его количества постоянно находятся в коже, даже если нет видимых повреждений", - говорит Циппора Шайнхаус, доктор медицины, FAAD, дерматолог из SkinSafe Dermatology and Skin Care.

Есть две версии HSV:

HSV-1 обычно относится к герпесу во рту, хотя он может передаваться на гениталии при оральном сексе. ВПГ-1, или оральный герпес, невероятно распространен.

HSV-2 - генитальный герпес. Он встречается гораздо реже. Тот факт, что у вас есть герпес во рту или герпес-1, не означает, что у вас больше шансов заразиться HSV-2.

Герпес - это крошечные пузыри, заполненные жидкостью. "Многие люди чувствуют зуд, жжение или покалывание вокруг губ в течение дня или около того, прежде чем появляется небольшое твердое болезненное место и появляются волдыри", - говорит Чун Тан, врач общей практики в Pall Mall Medical в Великобритании. Чтобы как можно быстрее избавиться от герпеса, вы должны начать лечить его, как только почувствуете покалывание на губах или вокруг них.

Большинство герпесов не требуют посещения врача, поскольку проходят сами по себе в течение двух-трех недель. Однако, если вы регулярно получаете герпес, эти несколько домашних средств могут ускорить процесс заживления. Важно отметить, что эффективность домашних средств зависит от человека.

1. Принимайте добавки с лизином

Лизин - одна из девяти незаменимых аминокислот - соединений, которые объединяются в белки и являются ключевыми для функционирования иммунной системы и роста мышц. Лизин помогает активировать важные части иммунной системы, такие как Т-клетки, которые могут помочь ограничить появление герпеса.

Исследование 30 участников, опубликованное в 2005 году в "Обзоре альтернативной медицины", показало, что ежедневное нанесение лизиновой мази излечивает герпес у 40% людей на третий день и у 87% людей на шестой день. Все участники, кроме двух, сообщили о значительном улучшении к шестому дню.

Вы можете наносить лизиновые мази или принимать добавки, которые продаются без рецепта. По словам Тан, другие усилители иммунитета, такие как чай с эхинацеей, также могут помочь в лечении герпеса.

2. Нанесите мелиссу

Мелисса лекарственная, официально известная как Melissa Officinalis, - это трава, известная своими противовирусными свойствами. Она может помочь уменьшить покраснение, а также отек при герпесе и предотвратить возможные инфекции.

В исследовании 1994 года, опубликованном в Phytomedicine, 116 участников исследования с HSV-1 наносили мелиссу на свои язвы на губах. Через два дня у участников значительно уменьшились покраснение и отек, хотя струпья и боль остались прежними.

Бальзам обычно можно купить в виде листа, капсулы или масла в местной аптеке. Взрослым следует наносить его на пораженный участок трижды в день.

3. Используйте лед

"Хотя лед не может сократить продолжительность герпеса, он может сдерживать воспаление и уменьшить дискомфорт", - говорит Тан.

Приложите к пораженному участку пару кубиков льда или пакет со льдом. Если ваша кожа слишком холодная, перед использованием оберните лед бумажным полотенцем. Используйте столько раз, сколько необходимо.

4. Используйте солнцезащитный крем

Воздействие солнечного света может потенциально вызвать герпес на поверхности. Поэтому нанесение солнцезащитного крема на губы и вокруг ранки может во многом предотвратить их, говорит Тан. Нанесите бальзамы для губ с солнцезащитным кремом на губы и область рта. Чтобы обеспечить адекватную защиту, выберите солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не ниже 30.

Чтобы предотвратить дальнейшее обострение, Тан также рекомендует наносить солнцезащитный крем вокруг рта и на герпес, когда поражение заживает.

5. Используйте витамин Е

Витамин E - антиоксидант, известный своей способностью восстанавливать поврежденные клетки кожи и способствовать росту новых. "Это означает, что он может помочь вылечить и успокоить герпес", - говорит Тан.

Витамин Е можно применять местно для лечения существующего герпеса или принимать внутрь через орехи, семена и зеленые листовые овощи, чтобы предотвратить их.

Герпес заразен?

Да, герпес заразен. Хотя HSV-1 гораздо более заразен при активном поражении, он все же может распространяться в спящем состоянии.

Вирус HSV-1 может передаваться через поцелуи или оральный секс, совместное использование посуды, еды или чашек, а также в любых других случаях, когда другой человек может войти в контакт с жидкостью из активной раны, говорит Шейнхаус. Поэтому, если вы знаете, что у кого-то есть герпес во рту, избегайте этих занятий вместе с ним.

Также важно избегать поцелуев или орального секса с кем-то, у кого есть активные поражения.

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