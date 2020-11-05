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Гималайская соль: 7 преимуществ для здоровья

5 ноября 2020, 19:19

Она широко используется во многих безрецептурных добавках, а также доступна для покупки отдельно.

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Она широко используется во многих безрецептурных добавках, а также доступна для покупки отдельно/Pixabay

Как вы уже, наверное, догадались, розовая гималайская соль получила свое название от того факта, что она происходит из Гималайского горного хребта (обычно называемого Гималаями). В то время как Гималаи охватывают несколько стран Азии, розовая соль добывается в пакистанском регионе Пенджаб, в горах Соляного хребта. Ее называют розовой солью из-за ее насыщенного уникального цвета, и ее можно использовать для еды, декоративных ламп, произведений искусства и даже для спа-процедур.

Хотя розовый цвет делает ее идеальной для украшения, эта соль имеет много преимуществ для здоровья. Она широко используется во многих безрецептурных добавках, а также доступна для покупки отдельно. Вот семь способов, которыми розовая соль может улучшить ваше здоровье.

Питательные вещества

У соли плохая репутация. В наше время так много людей страдают высоким кровяным давлением, что бессолевые диеты кажутся лучшим способом питания. Однако важно помнить, что проблема не в соли. Это выбор, который люди делают с солью.

Если вы примете здоровые решения и потребляете только рекомендованное количество натрия, у вас не будет проблем с употреблением соли. Все дело в ответственности. На самом деле, вашему организму для выживания необходим натрий, поэтому не исключайте его из своего рациона.

Во-первых, поваренная соль - это коммерческий продукт. Как и в большинстве переработанных коммерческих продуктов, он содержит множество добавок. Если вы предпочитаете избегать всех этих добавок, используйте натуральную розовую соль.

Розовая соль полна других питательных веществ, которые необходимы вашему организму или которые оно может использовать. Это хороший источник калия и магния. В смесь даже добавлено немного железа.

Учтите, что в поваренной соли больше натрия, но меньше других минералов, чем в розовой соли. Это означает, что вы можете получить больше минералов, используя такое же количество розовой соли, как и поваренную соль. Кроме того, у вас будет меньше шансов пересолить пищу.

1. Для психического здоровья

Одна вещь, которая делает соль популярной, - это ее красивый насыщенный розовый цвет. Это одна из причин, по которой его используют в несъедобных целях: украшения, произведения искусства, разделочные доски и т. д. Однако цвет соли не просто улучшает ваш эстетический вид.

Влияние цвета на ваше настроение и психическое здоровье изучается и доказывается десятилетиями. Розовый цвет считается успокаивающим. Он пробуждает чувства любви, спокойствия, женственности и доброты.

Этот тип эффекта настроения отлично подходит для снятия стресса. Однако психологи сходятся во мнении, что бледно-розовые цвета лучше снимают стресс, а яркие или смелые розовые цвета могут быть слишком стимулирующими. В лампах, сделанных из соли, мягкий розовый цвет в сочетании с мягким освещением создает инструмент, который можно использовать для создания настроения для расслабления.

Его также можно использовать как успокаивающий эффект для агрессивных или возбужденных людей. В некоторых тюрьмах розовый цвет используется для успокоения заключенных. Некоторые даже считают, что от этого вы чувствуете себя менее энергичным. Однако это хорошо, когда вы пытаетесь расслабиться.

2. Для пищеварения

Пищеварение происходит, как только вы начинаете есть. Слюна во рту расщепляет пищу, используя определенные химические вещества в вашем теле. В частности, сначала она расщепляет сахар.

Розовая соль может помочь вашему рту быстрее переваривать пищу. Он обладает естественной абсорбционной способностью, которая помогает отделить определенные части пищи, чтобы ваша слюна могла быстрее добраться до этих сахаров. Соль также может помочь желудку и кишечнику расщепить пищу еще больше после того, как вы ее проглотите. Это помогает вашему организму усваивать питательные вещества быстрее, чем без соли.

3. Поддерживает уровень PH

Гималайская розовая соль может помочь снизить уровень pH. Сначала вы должны понять значение уровня pH, а затем вы сможете понять, как помогает розовая соль.

PH-баланс вашего тела - это уровень кислот и щелочей в крови. Вам необходимо поддерживать этот баланс, чтобы не допустить развития ацидоза или алкалоза - двух состояний, для лечения которых потребуется медицинское вмешательство.

В идеале ваш уровень pH должен составлять 7,4 по шкале от 0 до 14. Ноль означает полностью кислый, а 14 означает отсутствие кислотности. Даже небольшое колебание этого баланса может отрицательно сказаться на вашем теле.

4. Удаляет токсины из почек

Ваше тело довольно эффективно удаляет токсины, если ваши почки здоровы, но нет ничего плохого в небольшой помощи. Натрий - это электролит, который является одним из веществ, которые ваши почки используют для фильтрации отходов. Электролиты могут легко истощиться из-за потоотделения и других нормальных функций организма.

Вы получаете электролиты из продуктов питания и напитков, но соль является одним из самых мощных источников. Натрий также является наиболее важным электролитом. Розовая соль может дать вашему телу здоровый заряд электролитов, поэтому вы будете чище, чем когда-либо прежде (внутри).

5. Для кожи

Есть много спа, в которых для лечения кожи используется розовая соль. Вы также можете использовать ее дома для лечения кожи. Тем не менее, если у вас есть средства на посещение спа-салона, вы не захотите упустить возможность расслабиться в комнате с розовой гималайской солью.

Розовые соляные комнаты - это обычно теплые комнаты, похожие на сауну. Тепло и влажность поглощают отрицательные ионы из блоков розовой соли, которые использовались для создания комнаты. Жара и влажность также помогают открыть поры.

Эти ионы циркулируют по комнате и могут оседать в ваших порах, унося с собой множество минералов из розовой соли. Вы также получаете дополнительное преимущество, вдыхая их. В результате на коже уменьшаются воспаление, покраснение, сухость и зуд. Если вы не можете пойти в спа, вы можете добиться аналогичного эффекта, купив или сделав для дома розовую соляную лампу с подогревом.

6. Для дыхания

Для людей, страдающих аллергией, розовая соль может быть благословением! Так же, как она помогает открыть поры, она может открыть дыхательные пути. Лечение розовой солью может повысить способность вашей дыхательной системы бороться с воспалениями и инфекциями. У вас будет меньше дискомфорта от астмы, аллергии, бронхита и других респираторных заболеваний.

7. Для сна

В наше время все, что может помочь вам лучше спать, похоже на золото. В этом случае розовый - новое золото. Розовая соль может помочь контролировать некоторые гормоны в вашем организме. Некоторые из этих гормонов контролируют характер и качество вашего сна.

Серотонин - один из этих гормонов. Это может повлиять не только на ваш сон, но и на ваше настроение. Повышая уровень серотонина, вы можете быстрее спать, лучше спать и чувствовать себя более отдохнувшими после пробуждения.

соль
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