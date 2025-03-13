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Мир в Украине невозможен до 2026 года: СМИ обнародовали важный документ Кремля

Марина Фурман
13 марта 2025, 00:56
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Документ, содержит максималистские требования Москвы по завершению войны.
Мир в Украине невозможен до 2026 года: СМИ обнародовали важный документ Кремля
СМИ обнародовали документ о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Вкратце:

  • Мирное соглашение не возможно раньше 2026 года
  • Об этом свидетельствует документ, который подготовил московский аналитический центр для Кремля

Страна-агрессор Россия стремится затянуть войну и навязать Западу свои условия мирного урегулирования. Об этом свидетельствует документ, подготовленный для Кремля московским аналитическим центром в феврале, который тесно сотрудничает с Федеральной службой безопасности, сообщает The Washington Post.

Документ содержит максималистские требования Москвы по завершению войны и предусматривает "полный демонтаж" нынешней украинской власти.

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Кроме того, в вышеупомянутом документе также отвергаются предыдущие планы президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения в течение 100 дней.

В то же время в документе говорится, что "мирное урегулирование кризиса в Украине не может произойти раньше 2026 года".

В Кремле также отвергают идею введения миротворческого контингента в Украину, которую обсуждали в Европе.

В России стремятся закрепить за собой уже оккупированные территории, а еще враг требует создания буферной зоны на северо-востоке Украины и демилитаризованной зоны на юге, включая Одесскую область.

В документе сказано, что без официального признания российского суверенитета над захваченными территориями Украины "весьма вероятно", что вооруженный конфликт возобновится в среднесрочной перспективе, "например, после следующей смены администрации в США".

Документ также содержит идеи, как Россия может улучшить свою позицию на переговорах. Одним из вариантов является предложение дать США доступ к российским природным ресурсам, в частности тем, что находятся на захваченных территориях Украины.

"В документе предлагается, чтобы Россия согласилась не размещать свои баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси, на границе с Европейским Союзом, а в обмен на это Соединенные Штаты согласились бы не размещать новые ракетные системы на континенте. Также предлагается, чтобы Россия прекратила поставки оружия странам, которые считаются "недружественными" к Соединенным Штатам, а в обмен на это Соединенные Штаты прекратили бы вооружать Украину - но добавляется, что прекращение поставок российского оружия союзникам Москвы было бы "трудно реализовать", - говорится в материале.

Между тем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль "не знал о таких рекомендациях", назвав их "крайне противоречивыми" и добавил, что Россия работает с более взвешенными вариантами.

Временное перемирие в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональда Трамп ожидает, что Россия согласится на условия прекращения огня. В то же время американский президент начинает угрожать Путину санкциями, если тот решит отказаться от предложения.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что команда Дональда Трампа не исключает возможности, что Россия откажется от прекращения огня в Украине. По его словам, Трамп хочет не краткосрочного перемирия, а устойчивого мира, что требует переговоров между сторонами.

Путин может согласиться на перемирие, но с собственными условиями, пишет Bloomberg. Он стремится выиграть время и обеспечить Москве выгодные условия прекращения боевых действий.

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The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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