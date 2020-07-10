Инфаркт: причины, симптомы и факторы риска

Считается, что инфаркт происходит каждые 40 секунд. / http://horoshev.ru

Во время сердечного приступа кровоснабжение, которое обычно питает сердце кислородом, прекращается, и сердечная мышца начинает умирать. Сердечные приступы - также называемые инфарктом миокарда - очень распространены во всем мире. В Украине на сердечно-сосудистые заболевания приходится больше всего пациентов. Считается, что инфаркт происходит каждые 40 секунд.

Инфаркт

У некоторых людей есть предупреждающие знаки, в то время как у других нет никаких признаков. Вот некоторые симптомы, о которых сообщают пациенты:

боль в груди

боль в верхней части тела

потливость

тошнота

усталость

затрудненное дыхание

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Инфаркт - повод для серьезной неотложной медицинской помощи. Немедленно обратитесь к врачу, если у вас или ваших знакомых возникают симптомы, которые могут сигнализировать о сердечном приступе.

Есть несколько сердечных заболеваний, которые могут вызвать сердечные приступы. Одной из наиболее распространенных причин является накопление налета в артериях (атеросклероз), который препятствует попаданию крови в сердечную мышцу.

Сердечные приступы также могут быть вызваны сгустками крови или разрывом кровеносного сосуда. Реже, сердечный приступ вызван спазмом кровеносных сосудов.

Симптомы сердечного приступа могут включать в себя:

боль в груди или дискомфорт

тошнота

потливость

головокружение

усталость

Есть много других симптомов, которые могут возникнуть во время сердечного приступа, и они могут различаться у мужчин и женщин.

Ряд факторов может поставить вас под угрозу сердечного приступа. Некоторые факторы, вы не можете изменить: это возраст и семейная история. Другие факторы, называемые модифицируемыми факторами риска, - это те, которые вы можете изменить.

Возраст. Если вам больше 65 лет, риск сердечного приступа выше.

Пол. Мужчины более подвержены риску, чем женщины.

История семьи. Если у вас есть семейная история сердечных заболеваний, высокого кровяного давления, ожирения или диабета, вы более подвержены риску.

Раса. Люди африканского происхождения имеют более высокий риск.

курение

высокий уровень холестерина

ожирение

недостаток упражнений

употребление алкоголя

стресс

Диагноз сердечного приступа ставится врачом после того, как они выполнили физическое обследование и просмотрели историю болезни. Ваш врач, скорее всего, проведет электрокардиограмму (ЭКГ) для контроля электрической активности вашего сердца.

Они также должны взять образец вашей крови или выполнить другие анализы, чтобы проверить наличие повреждений сердечной мышцы.

Если ваш врач диагностирует сердечный приступ, он будет использовать различные тесты и методы лечения, в зависимости от причины.

Он может назначить катетеризацию сердца. Это зонд, который вводится в кровеносные сосуды через мягкую гибкую трубку, называемую катетером. Это позволяет вашему врачу просматривать области, где возможно образование налета. Ваш врач также может вводить краситель в ваши артерии через катетер и делать рентген, чтобы увидеть, как течет кровь, а также просмотреть любые закупорки.

Если у вас был сердечный приступ, ваш врач может порекомендовать процедуру (хирургическую или нехирургическую). Процедуры могут облегчить боль и предотвратить повторный сердечный приступ.

Общие процедуры включают в себя:

Ангиопластика. Ангиопластика открывает заблокированную артерию, используя воздушный шар или удаляя накопление налета.

Ангиопластика открывает заблокированную артерию, используя воздушный шар или удаляя накопление налета. Стент. Стент - это трубка из проволочной сетки, которая вставляется в артерию, чтобы держать ее открытой после ангиопластики.

Стент - это трубка из проволочной сетки, которая вставляется в артерию, чтобы держать ее открытой после ангиопластики. Операция по шунтированию сердца . В шунтирующей хирургии ваш доктор перенаправляет кровь вокруг блокады.

. В шунтирующей хирургии ваш доктор перенаправляет кровь вокруг блокады. Операция на сердечном клапане . Хирург заменяет клапан, чтобы помочь сердцу качать кровь.

. Хирург заменяет клапан, чтобы помочь сердцу качать кровь. Кардиостимулятор . Кардиостимулятор - это устройство, имплантированное под кожу. Он разработан, чтобы помочь вашему сердцу поддерживать нормальный ритм.

. Кардиостимулятор - это устройство, имплантированное под кожу. Он разработан, чтобы помочь вашему сердцу поддерживать нормальный ритм. Пересадка сердца. Трансплантация проводится в тяжелых случаях, когда сердечный приступ вызвал постоянную гибель ткани для большей части сердца.

Ваш врач также может назначить лекарства для лечения сердечного приступа, в том числе:

аспирин

препараты для разрушения сгустков

антиагреганты и антикоагулянты, также известные как разжижители крови

обезболивающие

нитроглицерин

лекарства от кровяного давления

Когда сердце перестает получать кровь во время сердечного приступа, некоторые ткани могут умереть.

Несколько осложнений связаны с сердечными приступами. Когда случается сердечный приступ, он может нарушить нормальный ритм вашего сердца, потенциально останавливая его. Эти ненормальные ритмы известны как аритмии.

Когда сердце перестает получать кровь во время сердечного приступа, некоторые ткани могут умереть. Это может ослабить сердце и позже вызвать опасные для жизни условия, такие как сердечная недостаточность.

Сердечные приступы также могут повлиять на ваши сердечные клапаны. Количество времени, необходимое для получения лечения, и область повреждения будут определять долгосрочные последствия для вашего сердца.

Несмотря на то, что многие факторы риска находятся вне вашего контроля, все же есть некоторые основные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить свое сердце здоровым. Курение является основной причиной сердечных заболеваний. Соблюдение здоровой диеты, физические упражнения и ограничение потребления алкоголя являются другими важными способами снижения риска.

Если у вас диабет, обязательно принимайте лекарства и регулярно проверяйте уровень глюкозы в крови. Если у вас заболевание сердца, тесно сотрудничайте с врачом и принимайте лекарства. Поговорите с врачом, если у вас есть какие-либо опасения по поводу риска сердечного приступа.