"Когда зарядиться водой": врач назвал причину серьезной нехватки жидкости

Необходимо пить тогда, когда этого хочется, сказал Евгений Комаровский / pixabay.com

Во время сна в очень сухих, теплых, непроветриваемых помещениях организм тратит огромное количество жидкости, и к утру возникает очень серьезный дефицит жидкости.

В случае возникновения серьезного дефицита жидкости с утра очень полезно выпить один или два стакана воды, рассказал врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский.

Медик подчеркнул, что пить нужно тогда, когда хочется пить.

"Если б вы проснулись утром, и у вас пересохло во рту – то, конечно, надо выпить", – сказал эксперт.

Комаровский добавил, что в наших краях много людей спит в жаре и сухости.

"…к утру у них очень серьезный дефицит жидкости в организме... когда люди вдыхают сухой воздух, то на увлажнение этого воздуха организм тратит огромное количество жидкости. И поэтому, когда вы проснулись в обезвоживании после такой ночи, то попить с утра, один или даже два стакана любой жидкости, воды той же, – это очень-очень правильно...", – сказал врач.

Напомним, Евгений Комаровский говорил, что идеальная вода для детей – негазированная и некипяченая столовая минеральная вода. Врач подчеркнул, что питьевая вода для малышей должна быть безопасной.