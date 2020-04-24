Как заварить самый здоровый кофе: назван важный нюанс

Кофе нужно правильно заваривать / Фото pixabay.com

Кофе - один из самых популярных напитков в мире. О пользе и вреде кофе эксперты спорят давно. Ранее даже выяснилось, стоит ли пить кофе во время ОРВИ и простуды. Теперь же ученые из Швеции решили разобраться, как правильно заваривать кофе, чтобы уменьшить риск сердечных приступов и смерти.

Как оказалось, не каждый способ приготовления кофе одинаково полезен, передает European Journal of Preventive Cardiology. В результате исследования ученые пришли к выводу, что между способом заваривания кофе и сердечными приступами существует связь.

В частности, кофе, не пропущенный через фильтр, содержит вещества, которые повышают уровень холестерина в крови. В то же время использование фильтра помогает от них избавиться. Таким образом заваривать кофе через фильтр - лучший вариант.

Также ученые отмечают, что пить фильтрованный кофе "безопаснее, чем вообще никакого кофе". По данным исследования, фильтрованный напиток снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 12% у мужчин и на 20% - у женщин по сравнению с отсутствием кофе. Самая низкая смертность была среди потребителей от 1 до 4 чашек фильтрованного кофе в день.

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Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали идеальное время для чашки кофе. В свою очередь, ученые из США определили минимальное количество кофе, необходимое для продления жизни. Кроме того стало известно, помогает ли кофе для похудения, а точнее – сколько чашек кофе нужно выпить в день, чтобы съеденное не отложилось в совершенно не предусмотренных для этого местах.