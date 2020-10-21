Как предотвратить инфаркт: 4 главных способа

Четверть взрослых украинцев находятся под потенциальной угрозой. / eluniverso.com

Почти треть всех смертей в мире происходит в результате сердечно-сосудистых заболеваний. Четверть взрослых украинцев находятся под потенциальной угрозой. А после одного сердечного приступа риск возникновения второго еще выше.

Главред наводит 4 лучших способа снизить вероятность сердечного приступа или предотвратить его появление.

Как предотвратить сердечный приступ

Высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина особенно увеличивают риск сердечного приступа. Чтобы предотвратить сердечный приступ, ваш врач, вероятно, порекомендует меры по снижению артериального давления или холестерина, в зависимости от вашей ситуации.

Некоторые из наиболее распространенных изменений образа жизни включают:

Бросить курить

"Курение сигарет, вероятно, является общественным врагом номер один", - говорит Джозеф Альперт, доктор медицины, кардиолог из кардиологического центра Сарвера при Университете Аризоны. У людей, выкуривающих пачку сигарет в день, вероятность сердечного приступа в два раза выше, чем у некурящих. Если бросить курить, то риск сердечного приступа снизится на 36%, согласно одному исследованию с участием 20 721 здорового шведского мужчины в возрасте от 45 до 79 лет, за которыми наблюдали в течение 11 лет.

Регулярно делайте физические упражнения

Согласно тому же исследованию, проведенному с участием более чем 20 000 шведских мужчин, регулярные упражнения снижают риск сердечного приступа на 3%. Согласно John Hopkins Medicine, предпочтительнее заниматься аэробикой, поскольку она улучшает кровообращение и снижает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Министерство здравоохранения и социальных служб США рекомендует взрослым уделять от 150 до 300 минут умеренным аэробным упражнениям, таким как ходьба или плавание.

Рацион, полезный для сердца

Альперт говорит, что употребление большого количества фруктов и овощей при уменьшении потребления соли может принести пользу здоровью сердца. Например, известно, что диета DASH снижает артериальное давление и помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Воздержание от насыщенных и трансжиров также может помочь снизить уровень холестерина и снизить риск проблем с сердцем.

Сон

Взрослые, которые спят менее семи часов в сутки, более склонны к развитию сердечных заболеваний, таких как сердечный приступ, сердечные заболевания и инсульт.

Как предотвратить второй сердечный приступ после того, как он у вас был

По данным Американской кардиологической ассоциации, около 20% людей, у которых случился первый сердечный приступ, испытают второй в течение пяти лет. Но Альперт говорит, что есть способы снизить этот риск.

Наряду с рекомендованными выше изменениями образа жизни вам следует принимать любые лекарства, назначенные вашим врачом, особенно если они предназначены для снижения высокого кровяного давления или холестерина. Также важно достичь здорового веса. Потеря даже 10% веса тела важна для снижения риска сердечного приступа, если он у вас уже был.

Кардиологическая реабилитация также рекомендуется тем, кто перенес сердечный приступ. Это программа под медицинским наблюдением, которая побуждает людей регулярно заниматься спортом, обучает их тому, как вести здоровый образ жизни, и включает в себя консультации о том, как уменьшить стресс.

Фактически, кардиологическая реабилитация может снизить риск второго сердечного приступа на 47%, а также обеспечивает надежную сеть поддержки, которая привлечет вас к ответственности. Если у вас был сердечный приступ, спросите своего врача, какие программы кардиологической реабилитации могут вам подойти.