Киноа vs Рис: что полезнее для здоровья и долголетия

Киноа богата питательными веществами и имеет значительные преимущества для здоровья/Pixabay

Было время, когда на полках магазинов не было столь большого разнообразия круп. Несмотря на то, что рис появился давно, и, казалось, был всегда, киноа стала здоровой альтернативой. Она уже заняла место риса во многих рецептах.

Но если вы любите рис, не все так плохо, ведь обе крупы полезны для здоровья.

Вы можете возразить, что сравнивать киноа с рисом несправедливо, потому что киноа на самом деле не зерно. Это семена растения гусиная лапка и родственник свеклы и шпината. Но киноа считается псевдозерновым растением, потому что ее готовят и едят как зерно, и она имеет аналогичный профиль питания.

Киноа - в чем польза для здоровья?

Киноа богата питательными веществами и имеет значительные преимущества для здоровья, в том числе:

Это полноценный белок

Для таких крошечных семян киноа содержит много белка: в одной приготовленной чашке содержится 8 граммов. Киноа - один из немногих растительных источников полноценного белка. Это означает, что она содержит все девять незаменимых аминокислот, необходимых вашему организму. Тем не менее, киноа более калорийна, чем другие источники белка.

Без глютена

Киноа не содержит глютена. Имейте в виду, что во время обработки некоторые бренды могут подвергаться перекрестному загрязнению с другими зернами, такими как пшеница. Если у вас глютеновая болезнь или вы чувствительны к глютену, используйте только те бренды, которые сертифицированы без глютена.

В ней много клетчатки

Одна чашка киноа содержит 5 граммов пищевых волокон, что больше, чем в белом или коричневом рисе. Клетчатка помогает предотвратить запоры, помогает контролировать уровень сахара в крови и может помочь снизить уровень холестерина. Клетчатка также помогает вам поддерживать здоровый вес, заставляя вас дольше чувствовать сытость, что снижает вероятность переедания.

Высокое содержание минералов

Киноа - отличный источник:

железа

магния

фосфора

марганца

цинка

Она также содержит кальций, калий и селен.

Она может быть полезна для кишечника

Киноа может защитить ваш желудочно-кишечный тракт. Согласно исследованию 2012 года, полисахариды в клеточной стенке квиноа проявляют гастропротекторную активность против острых поражений желудка у крыс.

Необходимы дополнительные исследования на людях, но это исследование подтверждает теорию о том, что киноа обладает противовоспалительными свойствами и полезна для кишечника.

Рис - в чем польза для здоровья?

Рис - основной продукт питания людей во всем мире. Он бывает разных цветов и размеров, но два самых популярных типа - белый рис и коричневый рис. Белый рис наименее питателен из двух. Его шелуха, отруби и большая часть зародышей удаляются.

Многие марки белого риса обогащены для восстановления питательных веществ, потерянных во время обработки. С коричневого риса удаляют шелуху, но здоровые отруби и зародыши остаются.

Остерегайтесь ароматизированного риса или риса, используемого в суши / Pixabay

Белый и коричневый рис содержат мало жира и натрия. Они не содержат холестерина и трансжиров. Другие преимущества для здоровья включают:

Без глютена

Как и киноа, рис - отличный вариант, если вы придерживаетесь безглютеновой диеты. Остерегайтесь ароматизированного риса или риса, используемого в суши, они могут содержать глютеновые ингредиенты.

Это хороший источник минералов

Коричневый рис - отличный источник:

фосфора

марганца

селена

магния

Он содержит меньшее количество меди, кальция и цинка.

Легко усваивается

Белый рис, как известно, оказывает легкое воздействие на желудок. Это часть диеты BRAT (бананы, рис, яблочное пюре и тосты). Это щадящая диета, которую иногда рекомендуют после рвоты или диареи.

Может способствовать похудению

Как и в киноа, коричневый рис содержит больше клетчатки, чем многие другие рафинированные углеводы, и может помочь вам похудеть, заставляя вас чувствовать себя сытым дольше. Одно исследование показало, что простое добавление клетчатки в свой рацион может помочь некоторым людям, которым трудно придерживаться других диет, похудеть.

Другое исследование показало, что употребление коричневого риса вместо белого помогает уменьшить опасный абдоминальный жир. Это может быть связано с тем, что у коричневого риса низкий гликемический индекс (то есть он не повышает уровень сахара в крови).

Снижает артериальное давление

По данным клиники Майо, цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, могут снизить артериальное давление за счет:

поддержания здорового веса

увеличения калия

эффективного использования инсулина

уменьшения повреждения кровеносных сосудов

Помогает контролировать уровень сахара в крови

В исследовании 2014 года вьетнамским женщинам, у которых впервые был поставлен диагноз диабета 2 типа, предлагалось есть коричневый рис вместо белого в течение четырех месяцев. Женщины не только похудели, но и стали лучше контролировать уровень сахара в крови.

Опасен ли мышьяк в рисе?

Большинство риса содержат нежелательный ингредиент: мышьяк. Мышьяк - это элемент, содержащийся в воздухе, воде и почве.

По данным Агентства по охране окружающей среды, неорганический мышьяк является канцерогеном для человека. Воздействие на человека часто происходит через пищу. Надежный источник Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) указывает, что рис усваивает мышьяк легче, чем другие продукты.

Изучив количество мышьяка в более чем 1300 образцах риса и рисовых продуктов, они определили, что уровни слишком низкие, чтобы вызвать немедленные проблемы со здоровьем. Но они предложили ограничение на содержание неорганического мышьяка в рисовых хлопьях для младенцев и дали рекомендации для беременных женщин.

Последствия длительного потребления риса неясны. FDA проводит оценку рисков для дальнейшего изучения рисков, связанных с рисом, загрязненным мышьяком, и определения того, являются ли определенные группы людей более уязвимыми. Чтобы получить максимальную отдачу от питательных веществ и ограничить потенциальное воздействие мышьяка, ешьте рис в умеренных количествах и наслаждайтесь множеством других цельнозерновых продуктов.

Итог

Рис и киноа могут стать частью здорового образа жизни. Белый рис отлично подходит, если вы выздоравливаете от желудочного недуга. Но в целом коричневый рис - более здоровый выбор, в основном потому, что клетчатка помогает предотвратить скачки сахара в крови.

Польза для здоровья квиноа и коричневого риса схожа. Оба они не содержат глютен, являются хорошим источником минералов и клетчатки, и оба поддерживают здоровое пищеварение. В большинстве рецептов белый рис можно заменить любым ингредиентом.