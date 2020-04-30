Ученые спрогнозировали, как может закончиться пандемия Covid-19 - Scientific American

Пандемия, коронавирус / Reuters

На данный момент большинство прогнозов о том, как именно будет закончена пандемия китайского коронавируса Covid-19, носят очень размытый характер.

Однако, как сообщается в материале в специализированном издании Scientific American, на завершающем этапе, скорее всего, будет применяться комплекс мер, не раз останавливавших прежние пандемии.

В первую очередь это - сохранение мер общественного контроля (ради выигрыша времени), разработки новых противовирусных препаратов ради ослабления симптомов и вакцины.

Читайте такжеВакцина не нужна: ученый дал неожиданный совет, как победить коронавирусТочная формула, к примеру, по поводу того, как нужно сохранять правила социального дистанцирования, во многом зависит от самих людей и от того, насколько точно они будут следовать ограничениям и насколько эффективно будут реагировать власти.

К примеру, карантинные меры, при помощи которых удалось остановить Covid-19 в Гонконге и Южной Корее, властями Европы и США были приняты с большим опозданием.

"Вопрос о том, как будет развиваться пандемия, как минимум на 50% зависит от социальных и политических факторов", — заявила эпидемиолог и специалист по эволюционной биологии из Чикагского университета Сара Коби.

Напомним, ранее ученые рассказали, сколько пациентов с Covid-19 не выживают на аппаратах ИВЛ. Исследователи рассказали, почему затягивается разработка вакцины против коронавируса.