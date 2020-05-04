Комаровский поведал об уникальном методе диагностики Covid-19

Комаровский назвал безошибочный способ диагностики Ковид-19/ Скриншот

Во время пандемии опасного коронавируса, который каждый день уносит человеческие жизни, известный врач Евгений Комаровский назвал пульсоксиметр уникальным методом диагностики при COVID-19.

Как сообщил врач на своем YouTube-канале, "пульсоксиметр способен выявить инфекцию раньше, чем вы начнете задыхаться".

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"Сейчас оказалось, что пульсоксиметр не просто хороший метод диагностики, а уникальный. Оказалось, что особенностью коронавирусной инфекции является то, что человек чувствует себя неплохо, реально не чувствует нехватки кислорода, но пульсоксиметр уже показывает достаточно низкие цифры", – рассказал доктор.

Он добавил, что 78% зараженных или не имеют симптомов, или у них болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 22 мая, и особо подчеркнул, что далее украинская власть будет ориентироваться на ситуацию с коронавирусом в мире.

Напомним, по состоянию на 4 мая, в Киеве уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 27 человек – умерли. В целом по Украине на утро 4 мая подтвержден 12 331случай COVID-19. В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях.