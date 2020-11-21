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Магнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делать

21 ноября 2020, 05:32

Геомагнитная буря сегодня и в ближайшие 3 дня ударит по сосудам и нервной системе, причем у нее будет два пика.

Магнитная буря 21-25 ноября 2020 - как пережить самые опасные дни
Магнитная буря 21-25 ноября 2020 - как пережить самые опасные дни / 1zoom.ru

Обновленный прогноз магнитных бурь на ноябрь 2020 сдвинул главный метеоудар месяца на пару суток – с 19-го числа на 21-е. И всё равно магнитная буря 21 ноября 2020 начинает самый опасный период месяца – за ней последует буря исключительной силы.

У метеоудара будет два пика: магнитная буря 22 ноября 2020 рискует спровоцировать головные боли и головокружения, а магнитная буря 25 ноября 2020 усилит чувство апатии и усталости, спровоцирует проблемы со сном.

23 ноября людей ждет небольшая передышка – хотя, по данным NASA, планетарный индекс с отметки 12 опустится лишь до 8 (при нормальном показателе – 5). 24 ноября геомагнитные возмущения снова начнут нарастать: планетарный индекс достигнет 10. А магнитная буря 25 ноября 2020 продемонстрирует уже 12-балльное значение.

В целом, такие бури считаются слабыми и не опасными для техники – однако многие люди именно в подобные периоды жалуются на то, что у них скачет давление, раскалывается голова, по ночам не получается нормально заснуть, а днем, наоборот, всё время хочется спать и с ног валит усталость.

Чтобы снизить негативное влияние геомагнитной бури на человека – нужно:

  • не перетруждаться, в том числе на работе: постарайтесь перенести на другое время выполнение задач, что требуют высокой концентрации – как умственной, так и физической;
  • полноценный ночной сон снижает риск возникновения проблем с давлением и сердечнососудистой системой;
  • не пить кофе и алкоголь в дни магнитных возмущений;
  • не перегружать свой желудок жирной и/или жареной пищей;
  • следить за своим артериальным давлением: регулярно его измерять, меньше нервничать, в случае необходимости – принимать нужные лекарства;
  • больше гулять или хотя бы проветривать комнаты.

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