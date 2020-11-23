УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Медики нашли особую связь между курением вейпов и COVID-19

23 ноября 2020, 23:04

Врачи в США совершили новое открытие, которое касается курильщиков вейпов и электронных сигарет.

Вейп
Медики нашли особую связь между курением вейпов и COVID-19 / Reuters

Медики обнаружили сильное сходство симптомов китайского коронавируса COVID-19 и травм, которые вызваны курением электронных сигарет и вейпов.

Об этом сообщает специализированный портал Science Tech Daily. По данным проекта UC Davis Health, с начала пандемии китайского коронавируса лишь за февраль нынешнего года в США диагностировали более 2758 случаев травм легких, которые были вызваны курением электронных сигарет и вейперов. 64 эпизода заболевания оказались смертельным.

При этом врачи на фоне пандемии крайне редко могли определить природу заболевания, поскольку основные симптомы полностью совпадают с проявлениями коронавирусной инфекции. Более того, травма легких делает людей гораздо более уязвимыми перед тяжелой формой COVID-19.

"EVALI (болезни легких, вызываемые курением вейпера или электронной сигареты – Главред) и COVID-19 имеют много общих симптомов, но имеют очень разные планы лечения", – заявил адъюнкт-профессор педиатрии и ведущий автор исследования Киран Нандалике.

Именно по такой причине врачам в США крайне рекомендуется во время диагностики собирать анамнез о курильщиков с помощью электронных приборов.

Читайте такжеОтказ от курения: нарколог посоветовал действенные способы

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Ученые из США закончили исследование связи между курением обычных и электронных сигарет и риском заболеть китайским коронавирусом COVID-19.
  • Авторы исследования считают, что в условиях пандемии COVID-19 регуляторные органы должны усилить контроль за оборотом электронных сигарет.
Электронная сигарета вейпы китайский коронавирус COVID-19
Сейчас вы просматриваете новость «Медики нашли особую связь между курением вейпов и COVID-19». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Магнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делатьМагнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делать Как пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогнозКак пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогноз Названы самые опасные витаминыНазваны самые опасные витамины Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признакиИзменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 летУченые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет
Следующий материал

Последние новости

23:34
Когда в Украине введут жесткий карантин: названо главное условие
23:15
У Зеленского озвучили причину выступления политиков на пророссийских каналах
23:04
Медики нашли особую связь между курением вейпов и COVID-19 Видео
22:49
Во Франции пояснили реализацию формулы Штайнмайера по Донбассу Видео
22:48
Снега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару лет Видео
Реклама
22:20
​В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии COVID​-19 Видео
22:02
В Раде подсчитали количество больных COVID-19
21:59
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
21:45
Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
21:44
Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы ​на праздники Видео
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 6 - кто ушел 23 ноября
21:34
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:33
Бывшие чиновники ВСУ получили миллионы гривен при увольнении - СМИ Видео
21:14
Очередные страны ЕС присоединились к санкциям против России
20:46
Украина готовится к новому удару: врач назвал сроки новой волны COVID-19 Видео
20:39
В СНБО оценили сроки вакцинации всех украинцев от коронавируса Видео
20:35
В Слуге народа предложили содержать медицину за счет алкоголя и сигарет
20:01
Глава Меджлиса подхватил коронавирус
19:46
​"Чудо-женщина"​: Тина Кароль впервые станцевала страстную румбу на Танцах со звездами Видео
19:42
"Расплылось хайло - ботокс шевеля": Шнуров высмеял Стаса Михайлова за лицемерие
Реклама
19:33
"Свет в конце туннеля": в ВОЗ высказались о вакцине от коронавируса Видео
19:24
Лидер беларуской этно-группы Стары Ольса сбежал в Украину Видео
19:20
Локдаун выходного дня заболеваемость не снизил, а увеличил нагрузку на силовиков - СМИ
19:13
Как избежать осложнений при COVID-19: Комаровский дал важный совет Видео
19:13
Игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online
19:02
В МОН перечислили аргументы для введения школьного обучения с 5 лет
19:00
Ученые нашли дающую иммунитет к COVID-19 клетку - подробности Видео
18:59
Одним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноября Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 6 выпуск 23 ноября Видео
18:54
Тихановскую обвинили в тайной встрече с представителями Кремля Видео
18:39
Признаки измены: эксперт по языку тела раскрыла 4 "сигнала" Видео
18:30
"Хочу, чтобы об Украине говорили": Владимир Мула откровенно рассказал о фильме ЮКИ Видео
18:29
"Эффективно и опасно": глава патрульной полиции испытал электрошокер Видео
18:11
Затрудненное глотание может быть симптомом смертельного заболевания Видео
18:11
Fortnite – датирован выпуск самого большого ивента в истории игры
18:09
Голое фото дочери легендарного хоккеиста взорвало Сеть
18:05
​Российского режиссера выдворили из Украины и запретили въезд​ в страну Видео
18:02
Степанов поведал, когда можно будет оценить эффективность карантина выходного дня Видео
17:58
Израиль прекращает импорт украинской кока-колы из-за плохого качества
17:32
На грани катастрофы: в Крыму 29 населенных пунктов на "режимном водоснабжении"
Реклама
17:32
В Сети возник скандал из-за дебюта Дорофеевой на Майдане Видео
17:28
Турция и РФ поссорились из-за Карабаха: что стало причиной Видео
17:27
Украинцы с 2011 стали чувствовать себя богаче и счастливей - опрос
17:27
ГМО и влияние на здоровье: доказательные плюсы и минусы Видео
17:23
Баги, лаги, жесть: владельцы PS5 массово жалуются на странные особенности консоли Видео
17:21
Новый взрыв в Нагорном Карабахе: пострадали российские миротворцы Видео
16:59
"Печальная реальность": эксперт объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине Видео
16:58
Бананы: 5 научно-доказанных преимуществ для здоровья Видео
16:25
Когда в Украине введут локдаун: в Слуге народа назвали лучшее время Видео
16:13
Создатели Сталкера 2 обсудили возможность выпуска ремейков оригинальных игр серии Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять