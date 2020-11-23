Медики нашли особую связь между курением вейпов и COVID-19 / Reuters

Медики обнаружили сильное сходство симптомов китайского коронавируса COVID-19 и травм, которые вызваны курением электронных сигарет и вейпов.

Об этом сообщает специализированный портал Science Tech Daily. По данным проекта UC Davis Health, с начала пандемии китайского коронавируса лишь за февраль нынешнего года в США диагностировали более 2758 случаев травм легких, которые были вызваны курением электронных сигарет и вейперов. 64 эпизода заболевания оказались смертельным.

При этом врачи на фоне пандемии крайне редко могли определить природу заболевания, поскольку основные симптомы полностью совпадают с проявлениями коронавирусной инфекции. Более того, травма легких делает людей гораздо более уязвимыми перед тяжелой формой COVID-19.

"EVALI (болезни легких, вызываемые курением вейпера или электронной сигареты – Главред) и COVID-19 имеют много общих симптомов, но имеют очень разные планы лечения", – заявил адъюнкт-профессор педиатрии и ведущий автор исследования Киран Нандалике.

Именно по такой причине врачам в США крайне рекомендуется во время диагностики собирать анамнез о курильщиков с помощью электронных приборов.

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Напомним, ранее Главред сообщал: