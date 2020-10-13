Медики нашли способ определения сложности лечения Covid-19

Оказывается, есть относительно надежный способ понять, каким сложным будет лечение конкретного человека от коронавирусной инфекции.
Испанские медики утверждают ‒ после госпитализации человека, который болен коронавирусом, можно с высокой достоверностью спрогнозировать исход болезни. Но лишь если оперативно определить уровень цинка в сыворотке крови пациента.
Краткие результаты исследования были опубликованы на специализированном портале medRxiv.
Именно концентрацию цинка медики предлагают использовать как новый биомаркер при лечении Covid-19.
Они напомнили, что цинк участвует в иммунных реакциях и имеет доказанное прямое действие против некоторых вирусов/инфекций. Кроме того, цинковая недостаточность – распространенное заболевание у пожилых и людей с различными хроническими заболеваниями (то есть среди двух групп риска развития тяжелых исходов Covid-19).
Испанcкие медики провели ретроспективное исследование тяжести/прогрессирования коронавируса - в зависимости от содержания цинка в сыворотке при поступлении среди 249 пациентов в госпитале дель Мар в Барселоне (в период с 9 марта по 1 апреля 2020 года). Средний их возраст составлял 65 лет (от 54 до 75-ти), 49% – женщины.
Была доказана устойчивая корреляция между уровнем цинка и исходом Covid-19. Концентрация ниже 50 микрограмм на децилитр при госпитализации была связана с ухудшением симптомов, длительным временем стабилизации больного/выздоровления и высоким уровнем смертности.
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