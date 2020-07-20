Медики назвали ранний признак начинающегося слабоумия

Деменция по-прежнему тщательно исследуется/Pixabay

Деменция или слабоумие развивается по мере снижения способности мозга. Иногда этот спад происходит постепенно, а иногда более резко. Существует раннее предупреждение о состоянии, которое вы можете пропустить.

Как сообщает Express.co.uk, деменция по-прежнему тщательно исследуется, так как много людей хотят больше узнать о болезни. Новое исследование выявило один важный ранний признак заболевания головного мозга.

Нейробиологи из Кембриджского университета обнаружили, как специфическое психоневрологическое состояние связано с началом деменции. Исследовательская группа теперь связывает апатию с ранним признаком заболевания головного мозга. Апатия отличается снижением целенаправленного поведения и мотивационных нарушений.

Были получены данные от 450 пациентов с церебральным заболеванием мелких сосудов (СВД). СВД является возрастным состоянием, которое является основной причиной сосудистой деменции.

Теория гласит, что наблюдение за пациентами с СВД до развития деменции позволило бы получить представление о самых ранних доклинических признаках снижения когнитивных функций.

Было выдвинуто предположение, что субъекты с более высокими базовыми уровнями апатии - или уровнями апатии, которые увеличивались с течением времени - были подвержены значительно более высокому риску развития деменции.

Данные эксперимента свидетельствуют о том, что по мере прогрессирования СВД ранняя стадия деменции может проявляться в безразличном поведении.

Авторы отмечают: "Это означает, что апатия не является фактором риска деменции как таковой, а скорее ранним признаком повреждения сети белого вещества. Действительно, недавняя теоретическая работа предполагала, что определенные симптомы апатии являются синонимами определенного когнитивного дефицита".

Исследователи добавили: "Если это так, то апатия может проявиться вначале как снижение внимания к поощрительным стимулам, а затем как неспособность выучить или запомнить полезное поведение".

Профессор Джоанна Вардлоу из Эдинбургского университета объяснила немного больше об этом состоянии.

"Всего в мозге около 400 км маленьких сосудов. Когда эти сосуды повреждаются, возникает болезнь мелких сосудов. Если в мозге не хватает кислорода и пищи, а мусор удаляется не так эффективно, как следовало бы, тогда происходит повреждение", - говорит она.

Факторы риска развития заболеваний мелких сосудов - это высокое кровяное давление, курение, диабет, слишком много жира в крови, недостаток физической активности и употребление слишком большого количества соли. "Иногда люди думают, что уже слишком поздно менять свои привычки, как только они достигают "определенного возраста". Это не так - никогда не бывает слишком поздно", - добавила профессор.

Тело обладает прекрасными способностями к самовосстановлению, если вы предпринимаете действия, необходимые для этого.

Это включает в себя ведение более здорового образа жизни и прием предписанных лекарств от таких вещей, как высокое кровяное давление. Здоровое тело и разум значительно снизят риск развития деменции.