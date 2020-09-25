Незаметные признаки инсульта: когда вызывать скорую помощь

Одна из основных причин инсульта - закупорка артерии/Pixabay

Ишемический инсульт опасен, но часто ему не оказывают раннюю медицинскую помощь, потому что люди не распознают его признаки. Симптомы этого типа инсульта очевидны, но они имитируют признаки многих других состояний, поэтому люди могут не воспринимать их всерьез. Однако вы или другие люди должны их поймать, желательно до того, как случится инсульт. Невыполнение этого может привести к серьезным необратимым повреждениям.

Одна из основных причин инсульта - закупорка артерии. Эта ситуация предотвращает попадание крови и кислорода в эту часть мозга. Клетки мозга повреждаются, и если блокировка не устраняется достаточно быстро, повреждение может стать необратимым.

Читайте такжеУченые узнали, как популярность в школе влияет на риск инсульта во взрослой жизни

Закупорка может быть вызвана налетом или сгустком крови. В случае налета он может отломиться в источнике и попасть в шею или мозг, где он может застрять. Сгустки крови могут раствориться до того, как достигнут шеи или мозга, но если этого не произойдет, они могут застрять и вызвать закупорку.

Факторы риска

Большинство из них происходит из-за неправильного образа жизни (отличный пример - гипертония). Факторы риска включают:

Диабет

Гипертония

Высокий уровень холестерина

Мерцательная аритмия

Серповидноклеточная анемия

Курение

Злоупотребление алкоголем

Злоупотребление наркотиками

Врожденные пороки сердца

Нарушения свертываемости

Ученые и медицинские эксперты исследовали генетику как фактор риска для инсульта. Хотя есть некоторые свидетельства того, что генетика является фактором риска, они лишь незначительно влияют на общий риск.

Признаки, которые нельзя игнорировать

Определить инсульт может быть сложно, потому что симптомы могут быть нечеткими. Они могут возникать даже за несколько дней до инсульта, что затрудняет их выявление. У женщин могут быть другие или дополнительные симптомы помимо мужчин.

Поскольку симптомы так сложно определить или сопоставить, очень важно, чтобы вы обратились к врачу, если у вас есть какие-либо из этих симптомов.

1.Онемение

Онемение руки или ноги само по себе не редкость. Это может произойти, если ваша конечность длительное время находится в неудобном положении. Однако если онемение внезапно и вы не можете найти для него никакой логической причины, это может быть признаком инсульта. Это особенно верно, если онемение наблюдается только с одной стороны тела, особенно с левой.

2. Внезапное забвение

Случайная потеря равновесия, головокружение или обморок - это не нормально ни при каких обстоятельствах. Это показатель того, что что-то не так, даже если это мелочь. К сожалению, это тоже симптом инсульта.

Если это случилось с вами, не отмахивайтесь. Вам нужно будет обратиться к врачу, несмотря ни на что, но поищите другие признаки инсульта. Если вы их найдете, без колебаний отправляйтесь в отделение неотложной помощи.

3. Затуманенность

Внезапное замешательство или затуманенность - серьезный признак того, что с вашим мозгом что-то не так. Конечно, это может означать, что вы устали, но вряд ли. Поскольку инсульт характеризуется закупоркой крови в мозгу, логично предположить, что у вас начнется нарушение когнитивных функций. Внезапное замешательство или затуманенность - это очевидная чрезвычайная ситуация. Это может означать, что у вас скоро случится инсульт.

4. Странности со зрением

Признаком инсульта являются проблемы со зрением, например двоение в глазах или нечеткость зрения. Как и другие симптомы, это могло произойти внезапно. Проблемы со зрением также могут указывать на другие состояния. Что бы вы ни делали, быстро обратитесь к нему, если это произойдет с вами.

5. Головная боль

Головные боли обычны и как правило, не указывают на что-либо существенное. Однако, если у вас острая головная боль, и это самая сильная головная боль, которая у вас когда-либо была в вашей жизни, это ненормально. Это особенно верно, если у вас не было головной боли или мигрени до этого.

6. Проблемы с дыханием

Хотя это менее распространенный симптом инсульта, иногда он может случиться с некоторыми людьми. Невозможность дышать - даже если это не признак инсульта. По крайней мере, это может привести к обмороку и травмам помимо всего, что с вами происходит. В этом случае немедленно прекратите то, что вы делаете, и обратитесь за медицинской помощью.

7. Невнятная речь

Невнятная речь - классический признак того, что у кого-то случился или вот-вот случится инсульт. Это происходит по той же причине, по которой случается замешательство - блокировка мозга. Блокировка может влиять на часть мозга, которая контролирует речь и/или психомоторные навыки. Если вы вдруг стали невнятно говорить, обратитесь за помощью. Если вы один, позвоните в скорую.

Признаки у женщин

Эти признаки случаются с женщинами чаще, чем с мужчинами. Непонятно, почему между этими симптомами существует такое огромное гендерное неравенство.

8. Внезапная слабость

Вам может быть трудно поднимать руки и ноги. На самом деле, вам может быть сложно что-либо сделать. Может быть, вы роняете легкие вещи или не можете подобрать чашку. Если вы внезапно почувствуете слабость, возможно, у вас случится инсульт.

9. Икота

По словам невролога Дайаны Грин-Чандос, доктора медицины, директора отделения критической неврологии в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо, внезапная болезненная икота, возникающая из ниоткуда, является признаком надвигающегося инсульта. Она говорит, что медицинское сообщество или ученые не до конца понимают, что вызывает икоту, но она широко распространена среди женщин, пострадавших от инсульта.

Самое главное, что нужно помнить о признаках ишемического инсульта заключается в том, что они происходят очень внезапно, обычно без заметного предупреждения. Конечно, некоторые симптомы могут проявиться за несколько дней до инсульта, но они все равно появятся внезапно. Лучшим подтверждением может быть одновременный поиск нескольких знаков.

Вам может быть трудно распознать свои знаки. Однако другие увидят, что с вами что-то не так. Очень важно делиться своими знаниями с друзьями и семьей, чтобы они тоже знали, что делать.

Существует акроним, который широко используется для определения того, есть ли у кого-то инсульт. Акроним - F.A.S.T. чтобы напомнить вам действовать быстро, если у них случился инсульт.

F - Лицо. Одна сторона лица опущена

- Лицо. Одна сторона лица опущена А - Руки. Проблема с поднятием одной из рук

- Руки. Проблема с поднятием одной из рук S - Речь. Речь невнятная или звучит запутанно

- Речь. Речь невнятная или звучит запутанно Т - Время. Действуйте немедленно

Если вы или кто-то из окружающих подаете признаки инсульта, лучше всего немедленно обратиться за помощью. В конце концов, лучше перестраховаться, чем сожалеть.