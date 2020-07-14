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Новое открытие: ученые назвали продукты, продлевающие жизнь

Команда ученых собирала данные на протяжении 16 лет.

14 июля 2020, 17:10
Диета
Избавление от употребления красного мяса в рационе может быть полезным / Pixabay

По данным нового исследования, замена яиц на тофу или использование бобов вместо говяжьего фарша может помочь вам жить дольше.

Так, по информации WebMD, исследователи обнаружили, что ежедневное потребление белка из растений вместо животных, снижает общий риск ранней смерти.

Результаты показали, что каждые 3% ежедневного потребления человеком энергии, получаемой из растительного белка вместо животного, снижает риск преждевременной смерти на 10%. Результаты были особенно впечатляющими, когда люди меняли яйца на растительный белок (на 24% ниже у мужчин и на 21% у женщин) или заменяли красное мясо (на 13% у мужчин и 15% у женщин).

Избавление от употребления красного мяса в рационе может быть полезным, но только если вы замените его здоровым заменителем, считает ведущий научный сотрудник Национального института рака США Цзяци Хуан.

Для этого исследования команда Хуанга проанализировала данные о питании более чем 237 000 мужчин и 179 000 женщин, собранных в период с 1995 по 2011 год в рамках долгосрочного исследования о структуре питания и здоровье.

Исследователи обнаружили, что белок составляет около 15% ежедневного рациона людей, 40% из растений и 60% из животных.

В течение 16 лет наблюдения возникла тенденция, при которой потребление растительного белка снижало риск ранней смерти. Результаты показали, что каждые 10 грамм обмена белка с животного на растительный, снижают риск смерти на 12% для мужчин и 14% для женщин.

По словам старшего научного сотрудника доктора Деметриуса Албанеса, старшего исследователя из института рака, "данные предоставляют доказательства, подтверждающие благоприятную роль растительной диеты в профилактике смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, и что изменения в выборе источников белка могут влиять здоровье и долголетие".

Исследователи и эксперты считают, что есть много причин, по которым выбор растительного белка вместо животного может продлить вашу жизнь.

Мясной белок обычно содержит больше насыщенных жиров, холестерина, натрия и других питательных веществ, которые не очень полезны для вашего здоровья, говорит Конни Дикман, консультант по вопросам питания и питания в Сент-Луисе и бывший президент Академии питания. и диетология.

"Например, 20 грамм красного мяса в соусе к цельнозерновой пасте и овощами даст гораздо меньше насыщенного жира, чем стейк на 250 грамм", - сказал Дикман.

С другой стороны, растительные белки содержат большое количество клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов, говорит Кайла Джеккель, зарегистрированный менеджер по диетологии и лечению диабета в Mount Sinai Health System в Нью-Йорке.

Исследователи также добавили, что в аминокислотах, образующихся при расщеплении белка животного происхождения, может быть что-то особенное, что может привести к тому, что артерии станут тверже или возникнет воспаление. Животный белок также может повлиять на здоровье кишечных бактерий.

Дикман сказал: "Мой взгляд на исследование и то, что я хотел бы сказать клиентам, заключается в том, что продолжает расти число фактов, подтверждающих важность потребления большего количества растительной пищи и меньшего количества продуктов животного происхождения, а также увеличения потребления овощей, цельного зерна и фруктов. Мы можем по-прежнему наслаждатся нашим любимым, тяжелым яйцом или мясным блюдом, но, вероятно, не каждый день, и желательно в сочетании с большим количеством растительной пищи".

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