Грозят потерей сознания: чем опасны сладкие арбузы

Ученые объяснили, какие неприятного могут таить в себе арбузы / 1zoom.ru

На календаре начало августа, а значит наступает сезон сладких арбузов и дынь. Но при покупке этих лакомств ученые призывают быть очень внимательными, ведь высокое содержание нитратов в арбузах может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Об этом пишет Expres.online.

Есть ошибочное мнение, что если позже купить ягоду, тем ниже риск того, что в ней будут нитраты. Но как оказывается, что это совсем не так. А все потому что это зависит от добросовестности самого производителя. Бывает так, что они до последнего продолжают колоть в арбузы нитраты, чтобы они быстрее созревали.

Так, доктор сельскохозяйственных наук Оксана Сергиенко, заведующая отделом Института овощеводства и бахчеводства НААНУ, говорит, что появление бахчевых в июле на рынках - норма. Дело в том, что сейчас у нас активно выращивают раннеспелые гибриды бахчевых. А их вегетационный период от 65 до 80 суток, поэтому они созревают уже к средине лета.

Читайте такжеЛетний маникюр: в моде арбузы на ногтях, кокосы и неоновый маникюр – фото

Кроме того ученые предупреждают, что максимальное количество нитратов в одном арбузе является 60 мл на 1 кг. Если эта норма значительно превышена, тогда есть большой риск того, что будет угроза для здоровья человека.

Для того чтобы обезопасить себя перед покупкой можно попросить сертификат качества на продукцию. Там должно быть указано, если производитель использует нитраты.

При том, что если у человека будут пересыщение нитратами, то у него сразу же могут появиться неприятные симптомы - это боли в животе и вздутие, тошнота и головокружение. Нужно срочно в таком случае обратиться к врачу.

Ранее известный фитнес-тренер Марина Боржемская пояснила, как правильно употреблять фрукты для эффективного похудения. Есть разряд сладких фруктов (хурма, дыня, арбуз и др.), которые лучше вообще есть отдельно от всего, в таком случае их целесообразнее брать на первый перекус, то есть между двумя основными приемами пищи.