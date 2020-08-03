УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Грозят потерей сознания: чем опасны сладкие арбузы

3 августа 2020, 22:07

Ученые предупреждают о том, что в ягодах может содержаться большое количество нитратов, опасных для здоровья.

еда_арбуз
Ученые объяснили, какие неприятного могут таить в себе арбузы / 1zoom.ru

На календаре начало августа, а значит наступает сезон сладких арбузов и дынь. Но при покупке этих лакомств ученые призывают быть очень внимательными, ведь высокое содержание нитратов в арбузах может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Об этом пишет Expres.online.

Есть ошибочное мнение, что если позже купить ягоду, тем ниже риск того, что в ней будут нитраты. Но как оказывается, что это совсем не так. А все потому что это зависит от добросовестности самого производителя. Бывает так, что они до последнего продолжают колоть в арбузы нитраты, чтобы они быстрее созревали.

Так, доктор сельскохозяйственных наук Оксана Сергиенко, заведующая отделом Института овощеводства и бахчеводства НААНУ, говорит, что появление бахчевых в июле на рынках - норма. Дело в том, что сейчас у нас активно выращивают раннеспелые гибриды бахчевых. А их вегетационный период от 65 до 80 суток, поэтому они созревают уже к средине лета.

Читайте такжеЛетний маникюр: в моде арбузы на ногтях, кокосы и неоновый маникюр – фото

Кроме того ученые предупреждают, что максимальное количество нитратов в одном арбузе является 60 мл на 1 кг. Если эта норма значительно превышена, тогда есть большой риск того, что будет угроза для здоровья человека.

Для того чтобы обезопасить себя перед покупкой можно попросить сертификат качества на продукцию. Там должно быть указано, если производитель использует нитраты.

При том, что если у человека будут пересыщение нитратами, то у него сразу же могут появиться неприятные симптомы - это боли в животе и вздутие, тошнота и головокружение. Нужно срочно в таком случае обратиться к врачу.

Ранее известный фитнес-тренер Марина Боржемская пояснила, как правильно употреблять фрукты для эффективного похудения. Есть разряд сладких фруктов (хурма, дыня, арбуз и др.), которые лучше вообще есть отдельно от всего, в таком случае их целесообразнее брать на первый перекус, то есть между двумя основными приемами пищи.

арбуз лето нитраты здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Грозят потерей сознания: чем опасны сладкие арбузы». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:10
В ТКГ по Донбассу предложили войти первому премьеру Украины
22:07
Грозят потерей сознания: чем опасны сладкие арбузы
21:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение Видео
21:34
Власть дала трещину: эксперт назвал причину краха режима Лукашенко
21:15
"Имитация": в МВД сделали важное заявление насчет "киевского террориста" Видео
21:11
Коронавирус в Украине и мире 3 августа: число зараженных превысило отметку в 18 миллионов Видео
20:59
Киевский террорист - последствие действий Зеленского мнение
20:48
Захват банка в БЦ Леонардо: что требовал террорист, и как все закончилось Фото Видео
20:44
Почему силовики сами виноваты в терактах в Украине мнение
20:37
Букингемский дворец удалил биографию Меган Маркл
20:34
"Серебряной пули нет": ВОЗ ошарашила заявлением о вакцине от Covid-19
20:16
"Стадный инстинкт": Положинский ответил на проклятия "порохоботов" из-за фильма о Порошенко Видео
20:01
Била, чтобы успокоить: мать-алкоголичка в парке издевалась над младенцем Видео
19:52
Жена-расчленительница Энди Картрайта впервые обратилась к суду
19:36
"Перевоплощение" блондинки в брюнетку: в банке разъяснили ситуацию с заложницей Видео
19:15
Карантинный бунт: пассажиры заставили сделать остановку поезда в Тернополе Видео
19:09
"Я - подружка невесты": Кристина Асмус рассказала о свадьбе Харламова
18:55
Астролог сказал, когда уйдет новый глава НБУ
18:28
Особый статус Донбасса: в Раде рассказали, зачем нужен всеукраинский референдум
18:20
"Много смертей": на Киевщине произошло жуткое ДТП, опубликованы фото
18:11
В СБУ сделали неожиданное заявление о сообщнике террориста Каримова Видео
18:07
"Какая лялечка": жена Позитива впечатлила фигурой на пикантном фото
17:55
Рак кожи: неожиданный симптом, который "живет" во рту
17:48
Поставки боевикам "Л/ДНР" оружия на Донбасс: в Минобороны сделали России предупреждение
17:34
Сценарист Castlevania покидает проект из-за домогательств
17:11
Эхинация: преимущества и побочные эффекты
17:07
Во Львове заявили о минировании трех судов: стали известны подробности
17:05
Был на учете в психдиспансере: в МВД рассказали о диагнозе террориста Каримова Видео
16:59
Жена Энди Картрайта общалась с его любовницей и угрожала ей
16:51
Операция с подменой журналистов: в полиции раскрыли детали захвата террориста в Киеве
16:42
В ВОЗ назвали реальное количество людей, которые переболели коронавирусом Видео
16:34
"Бомба в сумке": сотрудница банка из БЦ Леонардо рассказала, о чем говорила с террористом Видео
16:29
Захват заложника в Киеве: у Авакова рассказали, что грозит террористу Каримову Видео
16:03
Сериал Орвилл закрывают после 3 сезона
15:59
"Всплеск терроризма в Украине": политолог назвал вероятную причину
15:53
"Им плевать на народ, относятся к людям, как к скоту": стало известно, что террорист говорил о Зеленском и власти Видео
15:44
Подозрительное авто и чемодан: в Киеве перекрыли улицы из-за минирования
15:25
"Миром должен управлять один человек": о чем говорил террорист Каримов
15:25
Рассеянный склероз: симптомы и факторы риска смертельного заболевания
15:07
Террорист грозится взорвать БЦ Леонардо даже после своей смерти: готовится силовой сценарий Видео
14:58
"Убей Путина, объявляю Джихад": что писал киевский террорист Каримов в соцсетях
14:56
Киевского террориста захватили Видео
14:34
Киевский террорист выдвинул еще одно требование Видео
14:30
Болит шея: причины боли и домашние средства
14:22
В бизнес-центре Леонардо рассказали, что происходит в захваченном террористом отделении банка Видео
14:10
"Кукла-марионетка": генерал МВД заявил о сионистском перевороте и призвал Зеленского уйти в отставку
13:55
В полиции рассказали подробности о киевском террористе Видео
13:52
Стала известна официальная причина поездки кума Путина в Крым
13:50
"Угроза здоровью": Ревизор проверил гимназию Владимира Зеленского
13:43
Захват в бизнес-центре Леонардо: в МВД готовятся к "полтавскому сценарию" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять