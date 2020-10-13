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"Пациентов уже нигде не берут": врач предупредил о катастрофе из-за Covid-19

13 октября 2020, 06:30

В медицинских учреждениях пациентам отказывают в госпитализации.

коронавирус
В Украине тревожная ситуация с распространением коронавируса / pixabay.com

В Украине больницы заполнены на 120% пациентами с коронавирусом, заявил доктор медицинских наук, врач-кардиохирург Борис Тодуров.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, к нему ежедневно поступает до 30 звонков с просьбой госпитализировать тяжелых больных, которым нужны реанимационные мероприятия.

По словам хирурга, люди говорят о том, что в других медицинских учреждениях им отказывают в госпитализации из-за отсутствия мест.

"И все говорят: мы обзвонили уже всех, в том числе и частные клиники – нас уже нигде не берут, скорая нас никуда не везет, возьмите нас... Мы тоже берем крайне тяжелых больных, но мы ограничены, потому что у нас только одно такое профильное отделение. Если так пойдет дальше, то будет очень серьезная катастрофа", - добавил Тодуров.

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Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.

Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.

  • В Украине заболели 4 тыс. 420 человек, из них 235 детей и 166 медицинских работников. Был госпитализирован 521 человек.
  • В Украине зафиксировано 43 летальных случая, в числе которых один ребенок.
  • Число выздоровевших возросло на 903.
  • В общей сложности от COVID-19 в Украине выздоровели 114 тыс. 410 пациентов.
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