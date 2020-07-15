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Пара, сбросившая 238 кг, поделилась секретами похудения

Они назвали три главных лайфхака.

15 июля 2020, 15:30
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Они назвали три главных лайфхака.

Американская пара Бриттани и Дуайт Нефф сбросили на двоих 238 килограмм. Они оба страдали от расстройства пищевого поведения. Так, Бриттани в свои 23 года едва ли помещалась за руль своего авто, весив 233 и потеряв 152 килограмма. Сейчас ее вес составляет 80 килограмм.

Ее муж Дуайт вырос в семейной пиццерии и ему удалось похудеть на 85 килограмм. Сегодня он весит 88 килограмм.

Пара объединила свои усилия в нелегком деле похудения и выделила три основных лайфхака, которые по их мнению, помогли им сбросить огромный вес.

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Пара объединила свои усилия в нелегком деле похудения и выделила три основных лайфхака/Instagram

Здоровое мышление

Употребление в пищу здоровой еды и физические упражнения помогают избавиться от лишнего веса, а также корректируют образ мышления. "Аспект здорового ума - это действительно важно, чтобы стать здоровым. Я не думаю, что это понимают многие люди", - сказал Дуайт. "Если вы не занимаетесь аспектом потери веса и ментальным здоровьем, это не продлится долго", - говорит он.

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Бриттани знала, что поддержка помогает ей сбросить вес/Instagram

Поддержка

Бриттани знала, что поддержка помогает ей сбросить вес, а также помогает справляться со всеми видами триггеров и удерживать его. Она говорит, что поддержка остается важной для людей, когда они пытаются похудеть. "Все возвращается к этому чувству сообщества и просто найдите его, дома или в интернете, или еще где-либо - это очень важно", - сказала она.

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Дуайт хотел похудеть, потому что его отец заболел/Instagram

Цель

Дуайт хотел похудеть, потому что его отец заболел, и он хотел заверить своего отца, что он будет в порядке. Чувство цели помогло ему добиться успеха. "Просто имея ту вескую причину, почему на этот раз все будет по-другому, я не мог потерпеть неудачу", - сказал он.

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