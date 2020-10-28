Почему болят колени на дождь: физиотерапевт раскрыл причины

Есть исследования, которые показывают, что нет никакой связи между погодой и болью в суставах/Pixabay

Есть исследования, что у людей больше болят суставы, когда наступает холодная или дождливая погода. И есть исследования, которые показывают, что нет никакой связи между погодой и болью в суставах.

"Есть множество ученых, которые считают, что связь боли в суставах с дождем сродни тому, как грызун предсказывает продолжительную зиму", - говорит Майло Ф. Брайант, cертифицированный специалист по силовой и физической подготовке. "Ни с одной стороны нет окончательных доказательств", - добавляет он.

Или, на самом деле, с обеих сторон есть довольно много доказательств. Например, в исследовании 2007 года, проведенном Университетом Тафтса, опубликованном в Американском медицинском журнале, изучается, что случилось с 200 людьми с остеоартритом коленного сустава при изменении погоды. "Они обнаружили, что с каждым падением температуры на 10 градусов боль в коленях усиливалась. Повышение атмосферного давления также было связано с усилением боли", - объясняет советник Минздрава Майкл Фредериксон, доктор медицинских наук, профессор и директор спортивной медицины PM&R в Стэнфордском университете.

Когда голландские исследователи изучили влияние погоды на людей с остеоартрозом тазобедренного сустава, "они обнаружили, что оценка боли ухудшается на один пункт на каждые 10 процентов повышения влажности. "Функциональные оценки также снизились по мере увеличения атмосферного давления", - добавляет он.

И он указывает, что другие исследования показали противоречивые результаты, ссылаясь на одно исследование, которое сопоставило погоду с более чем 11 миллионами посещений одной из клиник и не обнаружило связи между болью в суставах и погодой.

Почему у вас могут болеть колени?

Но факт в том, что многие люди с артритом суставов действительно чувствуют больше боли в холодную или дождливую погоду. "Изменения атмосферного давления могут привести к расширению и сокращению ваших сухожилий, мышц и любой рубцовой ткани вокруг сустава, вызывая боль в суставах, пораженных артритом", - говорит доктор Фредериксон. Низкая температура также может привести к сгущению синовиальной жидкости в суставах, вызывая у них болезненность.

"Синовиальная жидкость для наших суставов по существу является смазкой. Это позволяет суставам плавно и эффективно скользить и двигаться во время вращения, сгибания и разгибания", - говорит Брайант. Так что, если синовиальная жидкость сгущается, ваши суставы становятся более жесткими.

Отнеситесь серьезно, если у вас болят колени

Эксперты говорят, что не имеет значения, что говорят погодные исследования. Если у вас болят колени, вы должны уважать боль и делать все возможное, чтобы облегчить ее.

"Я использую онтологический подход к своим тренировкам, а это означает, что то, что присутствует, реально для моих спортсменов", - говорит Брайант. Если они чувствуют боль, "мы должны подготовиться и справиться с этой реальностью. И им не нужно переезжать в более теплый климат для этой подготовки ".

"Первое, что вам нужно сделать, если у вас болят колени в плохую погоду, - это проверить их", - говорит Джошуа Грэлман, врач-физиотерапевт на Манхэттене. "Я трачу столько же времени на то, чтобы помочь людям выйти из созданных ими паттернов для компенсации их боли, так и на то, чтобы помочь людям справиться с тем, что причиняет им боль", - говорит он.

"Молодые здоровые люди не должны ощущать изменений давления воздуха в суставах", - говорит Грэлман. Обычно это происходит, когда в суставе уже есть артрит. Но есть много других причин боли в коленях, поэтому очень важно поставить правильный диагноз.

Что делать, если во время дождя болят колени?

"Живите согласно мантре: "движение - это лосьон", - говорит Грэлман. "Это означает, что вы должны двигать суставом как можно больше. Если вы перестанете двигаться из-за боли, вам будет еще хуже, когда вы будете двигаться. Организм не просто реагирует на раздражитель, он также реагирует на его отсутствие".

Помимо простых упражнений с низкой нагрузкой, таких как йога, плавание или легкая езда на велосипеде, найдите кого-то, кто поможет вам разработать подходящую программу силовых тренировок. "Это может помочь вам сохранить силу и хороший диапазон движений, что позволит уменьшить боль в долгосрочной перспективе", - объясняет Грэлман.

Чтобы уменьшить эпизодическую боль, доктор Фредериксон говорит: "Рассмотрите противовоспалительную диету, чтобы уменьшить системное воспаление, которое связано с повышением маркеров воспаления в суставах".

Приятная противовоспалительная диета - это средиземноморская диета.

Когда погода плохая и у вас болят суставы, также "постарайтесь согреться с помощью дополнительных слоев одежды, часто принимайте теплый душ, ванну или сауну и принимайте обезболивающие, такие как нестероидные противовоспалительные препараты", - говорит доктор Фредериксон.