Похмелье: 4 домашних способа почувствовать себя лучше

Единого лекарства от похмелья не существует, но устранение симптомов может помочь / Фото pixaby

Большинство случаев похмелья проходят сами по себе в течение 24 часов. Единого лекарства от похмелья не существует, но устранение симптомов может помочь вам почувствовать себя лучше.

Вы можете использовать следующие домашние средства, чтобы облегчить симптомы похмелья:

1. Перекус

Поедание чего-либо может помочь вам почувствовать себя лучше от похмелья. Но если вы спросите людей об их любимом завтраке для борьбы с похмельем, вы, скорее всего, получите несколько разных ответов. Вот несколько хороших вариантов:

Яйца

Согласно статье 2018 года в Journal of Chemistry, яйца содержат аминокислоты, такие как цистеин, которые могут помочь вывести ацетальдегид из вашего организма. Ацетальдегид образуется при метаболизме алкоголя. Когда вы много пьете, ваше тело не может достаточно быстро усваивать ацетальдегид. Слишком много ацетальдегида в крови связано с такими симптомами похмелья, как головная боль, потоотделение, тошнота и рвота.

Бананы

Бананы - хороший источник калия, важного электролита, который может истощиться после употребления алкоголя. Низкий уровень электролитов может способствовать появлению таких симптомов похмелья, как усталость, головная боль, тошнота, мышечные судороги и недостаток энергии.

Один банан содержит 425 миллиграммов калия, или около 12% от рекомендуемой дневной нормы. Другие продукты, богатые калием, включают:

Авокадо (708 мг / стакан)Шпинат (420 мг / чашка вареного шпината)Запеченный картофель (925 мг на картофель)Лосось (309 мг)

Соленые продукты

Употребление соленой пищи может помочь восполнить уровень натрия в организме, который также может снижаться после обильного питья. Вот некоторые из лучших примеров:

Соленья (362 мг натрия / копье)Оливки (310 мг / 4 зеленых оливки мансанилья)Куриный суп с лапшой (343 мг / стакан)

Углеводы

Углеводы помогают поднять уровень сахара в крови, что поможет облегчить симптомы низкого уровня сахара в крови, обычно связанные с похмельем, такие как усталость и слабость. Если из-за похмелья вы чувствуете тошноту, возможно, вы захотите съесть мягкую пищу, например тосты, которые также помогут успокоить желудок. Или вы можете выбрать более здоровые сложные углеводы, такие как:

Овсяная каша

Фасоль

Коричневый рис

Овощи

2. Избегайте обезвоживания

Хотя обезвоживание - не единственная причина похмелья, она является главной. Питьевая вода или другие жидкости во время похмелья помогут облегчить симптомы обезвоживания, такие как сухость во рту, головокружение и усталость.

Нет определенного количества, которое вам нужно пить, - говорит Миа Маттиоли, доктор медицины, врач больницы Хантингтона в Калифорнии. По словам Маттиоли, питьевая вода вместе с алкогольными напитками также может помочь, потому что она будет удерживать вас от обезвоживания и, вероятно, уменьшит количество потребляемого алкоголя.

Напитки с электролитами помогут удерживать воду. Соленые жидкости, такие как бульонный суп или спортивные напитки, также помогут восполнить потерю соли и калия при частом мочеиспускании во время питья.

Кофе или чай также могут помочь вам почувствовать себя лучше, особенно если после похмелья вы чувствуете усталость и головную боль. Кофеин может помочь облегчить головные боли и дать вам заряд энергии, но будьте осторожны, потому что напитки с кофеином также являются мочегонными средствами и могут в конечном итоге еще больше обезвоживать вас.

3. Избегайте определенных напитков

Некоторые напитки могут вызвать похмелье хуже, чем другие. Есть некоторые свидетельства того, что алкоголь с большим количеством конгенеров - вещества, придающего аромат напитку и окрашивающего его, - приводит к более серьезным симптомам похмелья. Бурбон и виски, например, очень опасны.

Есть некоторые свидетельства того, что алкоголь с большим количеством конгенеров - вещества, придающего аромат напитку и окрашивающего его, - приводит к более серьезным симптомам похмелья. Бурбон и виски, например, содержат большое количество веществ, а водка практически не содержит.

В исследовании 2010 года, опубликованном в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research, была изучена корреляция между высоким и низким содержанием напитков из конгенеров и тяжестью похмелья. Для этого эксперимента исследователи изучили 95 здоровых взрослых людей в возрасте от 21 до 33 лет, которые не были зависимы от алкоголя, согласно Краткому скрининговому тесту на алкоголизм в Мичигане, но считались сильно пьющими, что означает, что они выпили не менее 4-5 напитков в течение одну ночь за последние 30 дней.

На одну ночь участникам давали виски или водку, смешанные с колой, и плацебо из колы и декарбонизированного тоника с несколькими каплями виски или водки на другой вечер. Участники оценили восемь симптомов похмелья по шкале от 0 до 7, чтобы определить тяжесть похмелья. Исследователи обнаружили, что похмелье усиливается после ночи употребления бурбона по сравнению с ночью, когда вы пьете водку.

Выводы

Хотя многие люди утверждают, что у них есть проверенные методы лечения похмелья, не существует одного метода, который подойдет всем.

Однако есть одна хитрость, от которой следует держаться подальше. Многие люди утверждают, что выпивка на следующее утро может помочь облегчить похмелье. Тем не менее, врачи не рекомендуют этого делать, и несколько исследований показывают, что употребление алкоголя для лечения похмелья связано с алкогольной зависимостью.

В целом, лучший способ избавиться от похмелья - это лечить симптомы, которые у разных людей разные. И, конечно же, умеренное употребление алкоголя, обезвоживание и отказ от приема пищи натощак - все это поможет уменьшить тяжесть похмелья.