Похудение и облечение похмелья: уникальные свойства яблочного уксуса

Ежедневная доза яблочного уксуса не отменяет здоровую диету/Pixabay

Идея пить уксус из-за его лечебных свойств не нова. По крайней мере так считает Кей Али, зарегистрированный диетолог и старший ассоциированный член Королевского медицинского общества.

"В Древней Греции Гиппократ прописывал уксус, смешанный с медом, при различных симптомах, включая кашель и простуду", - добавляет она.

На самом деле, слово уксус происходит от латинских слов vinum (вино) и acer (кислый), и, по сути, уксус и есть то же самое: кислое вино.

"В процессе ферментации сахар расщепляется бактериями и дрожжами на спирт, и если вы продолжите ферментацию, вы получите уксус", - объясняет Али. "Вы можете приготовить уксус из многих вещей - фруктов, овощей и злаков, - но яблочный уксус - самый популярный выбор, потому что яблоки содержат больше всего уксусной кислоты - ключевого компонента лечебных свойств уксуса".

Читайте такжеСильное алкогольное опьянение с похмельем увеличивает риск опасного заболевания

По мере того, как мы начинаем больше понимать, какое влияние ферментированные продукты оказывают на кишечник, и насколько важна кишечная флора, также известная как микробиом, для целого ряда процессов в организме, употребление уксуса снова стало центром внимания.

Помогает ли яблочный уксус похудеть?

Одно японское исследование показало, что участники с ожирением, которые принимали ежедневную дозу яблочного уксуса теряли больше веса, чем группа плацебо, хотя потеря была небольшая.

"Считается, что уксусная кислота в уксусе может замедлить расщепление крахмала на сахар или повысить чувствительность организма к глюкозе", - объясняет Али. "Колебания сахара в крови влияют на то, насколько вы голодны, поэтому его стабилизация может привести к чувству сытости".

Однако ежедневная доза яблочного уксуса не отменяет здоровую диету. Для длительного похудения - и связанных с этим преимуществ - вам необходимо вести здоровый образ жизни.

7 преимуществ яблочного уксуса

1. Полезен для здоровья пищеварительной системы

Нет убедительных клинических доказательств того, что яблочный уксус - это средство от проблем со здоровьем кишечника. Однако, страдаете ли вы запором, симптомами СРК или даже просто переедаете, процесс ферментации уксуса, который дает ему полезные пребиотики, может помочь.чтобы поддержать здоровье пищеварительной системы, поддерживая рост полезных бактерий в кишечнике.

2. Помогает иммунной системе

"Противомикробные свойства уксусной кислоты, молочной кислоты, аскорбиновой кислоты и яблочной кислоты в уксусе разрушают клеточные мембраны бесполезных бактерий, поэтому было обнаружено, что употребление уксуса полезно для борьбы с такими организмами, как кишечная палочка, - объясняет Али.

"Если вы заразились сальмонеллой, немного органического уксуса в стакане воды может облегчить расстройство желудка, а если вы страдаете от боли в горле, полоскание горла уксусом может помочь убить любые вредные бактерии", - добавляет она.

3. Уравновешивает уровень сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину

Уксусная кислота, в частности, связана с балансом сахара в крови. Исследование Американской диабетической ассоциации, в котором тестировались инсулинорезистентные люди, показало улучшение чувствительности к инсулину на 19–34% во время приема пищи с высоким содержанием углеводов после употребления яблочного сидра (20 мл на 40 мл воды).

Даже если вы не больны диабетом, вы все равно будете в выигрыше. "У вас могут быть проблемы с высоким уровнем сахара в крови, которые проявляются в виде низкой энергии или увеличения веса примерно в середине", - говорит Али.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что небольшое количество уксуса может помочь компенсировать эти симптомы - я бы рекомендовал выпивать столовую ложку уксуса, разбавленного теплой водой, непосредственно перед едой или во время еды, чтобы заполнить кишечник".

4. Улучшает симптомы синдрома поликистоза яичников (СПКЯ)

Преимущества яблочного уксуса в снижении уровня сахара в крови также объясняют, почему он считается естественным средством лечения синдрома поликистозных яичников.

"Женщины с СПКЯ, как правило, имеют более высокий уровень циркулирующего инсулина", - говорит Али. "В результате клетки их тканей становятся менее чувствительными к лютеинизирующему гормону, который контролирует овуляцию. Недавние исследования показали, что у женщин с СПКЯ в четыре раза выше вероятность развития диабета, поэтому, возможно, именно поэтому больные СПКЯ сообщают о более регулярном цикле после употребления уксуса".

5. Снижает уровень холестерина и артериальное давление

Есть также небольшое количество доказательств того, что яблочный уксус может улучшить уровень холестерина в крови за счет снижения холестерина ЛПНП (это плохой вид) и триглицеридов, двух типов жиров, которые, как было показано, приводят к накоплению жира в артериях и развитие сердечных заболеваний", - поясняет Шортер.

"Также было высказано предположение, что уксусная кислота может снизить кровяное давление, еще один фактор риска сердечных заболеваний".

6. Лечит похмелье

Ложка яблочного уксуса в стакане воды может помочь очистить печень, стабилизировать уровень сахара в крови и достичь удержания жидкости в организме.

7. Повышает чувство сытости

Исследования показали, что яблочный уксус увеличивает чувство сытости, а также снижает тягу к еде: исследования показали, что люди, которые принимали уксус с едой, уменьшали дневное потребление калорий на 200-275. Другие исследования, хотя и небольшие, показали, что яблочный уксус может уменьшить жир на животе, хотя лучше всего он помогает регулировать уровень сахара в крови.

Каковы побочные эффекты яблочного уксуса?

Прямое употребление дозы яблочного уксуса (без добавления теплой воды) может вызвать ощущение жжения в горле, что является нормальным, но разбавление не приносит вреда. Али предупреждает, что употребление этого напитка без воды рискует повредить рот, горло или пищевод. Итак, разбавьте немного теплой водой, возможно, добавьте немного меда в стиле Гиппократа, немного лимона и пейте.