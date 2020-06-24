Сахарный диабет: симптомы, причины, лечение

Диабет нельзя оставлять без соответствующего лечения/Pixabay

Сахарный диабет является метаболическим заболеванием, вызывающим повышенный уровень сахара в крови. Гормон инсулин перемещает сахар из крови в ваши клетки для хранения или использования в качестве энергии. При диабете организм либо не вырабатывает достаточно, либо не может эффективно использовать инсулин, который он вырабатывает.

Без лечения высокий уровень сахара в крови от диабета может навредить нервной системе, глазам, почкам и другим органам. Он также является особенно опасным во время пандемии коронавируса.

Все о диабете

Есть несколько различных типов диабета:

Диабет 1 типа является аутоиммунным заболеванием. Иммунная система атакует и разрушает клетки поджелудочной железы, где вырабатывается инсулин. Неясно, что вызывает эту атаку. Около 10 процентов людей с диабетом имеют этот тип.

Диабет 2 типа возникает, когда ваше тело становится резистентным к инсулину и в вашей крови накапливается сахар.

Преддиабет возникает, когда уровень сахара в крови выше нормы, но его недостаточно для диагностики диабета 2 типа.

Гестационный диабет - это высокий уровень сахара в крови во время беременности. Гормоны, блокирующие инсулин, вырабатываемые плацентой, вызывают этот тип диабета.

Несахарный диабет. Редкое состояние, называемое несахарный диабет, не связано с сахарным диабетом, хотя и имеет аналогичное название. Это другое заболевание, при котором почки удаляют слишком много жидкости из тела.

Каждый тип диабета имеет уникальные симптомы, причины и методы лечения.

Симптомы диабета вызваны повышением уровня сахара в крови.

Общие симптомы

Общие симптомы диабета включают в себя:

Чувство голода;

Усиление жажды;

Потеря веса;

Частое мочеиспускание;

Нечеткое зрение;

Крайняя усталость;

Язвы, которые не заживают.

Симптомы у мужчин

В дополнение к общим симптомам диабета у мужчин с диабетом может наблюдаться снижение полового влечения, эректильная дисфункция (ЭД) и слабая мышечная сила.

Симптомы у женщин

У женщин с диабетом также могут быть такие симптомы, как инфекции мочевыводящих путей, дрожжевые инфекции и сухость, зуд кожи.

Симптомы диабета 1 типа

Крайний голод;

Усиление жажды;

Непреднамеренная потеря веса;

Частое мочеиспускание;

Нечеткое зрение;

Усталость;

Смены настроения;

Симптомы диабета 2 типа

Увеличение чувства голода;

Усиление жажды;

Повышенное мочеиспускание;

Нечеткое зрение;

Усталость;

Язвы, которые медленно заживают;

Повторяющиеся инфекции, связанные с повышенными уровнями глюкозы, затрудняющие заживление организма.

Симптомы гестационного диабета

У большинства женщин с гестационным диабетом симптомы отсутствуют. Состояние часто выявляется во время обычного теста на сахар в крови или орального теста на толерантность к глюкозе, который обычно проводится между 24-й и 28-й неделями беременности.

В редких случаях женщина с гестационным диабетом также испытывает повышенную жажду или мочеиспускание.

Различные причины связаны с каждым типом диабета.

Сахарный диабет 1 типа

Врачи не знают точно, что вызывает диабет 1 типа. По какой-то причине иммунная система ошибочно атакует и разрушает бета-клетки, продуцирующие инсулин, в поджелудочной железе.

В некоторых случаях играет роль генетический фактор. Также возможно, что атаку иммунной системы запускает вирус.

Сахарный диабет 2 типа

Диабет 2 типа обусловлен сочетанием генетики и факторов образа жизни. Избыточный вес или ожирение также увеличивает риск. Ожирение, особенно в области живота, делает клетки более устойчивыми к воздействию инсулина на уровень сахара в крови.

Также присутствует генетический фактор.

Сахарный диабет при беременности

Гестационный диабет является результатом гормональных изменений во время беременности. Плацента вырабатывает гормоны, которые делают клетки беременной женщины менее чувствительными к воздействию инсулина. Это может вызвать высокий уровень сахара в крови во время беременности.

Женщины, которые имеют избыточный вес при беременности или которые набирают слишком много веса во время беременности, чаще страдают гестационным диабетом.

Сахарный диабет 1 типа

У вас больше шансов заболеть диабетом 1-го типа, если вы несете определенные гены, связанные с заболеванием.

Сахарный диабет 2 типа

Ваш риск развития диабета 2 типа увеличивается, если вы: имеете лишний вес, вам 45 лет или старше, вы физически не активны, у вас был гестационный диабет, имеется преддиабет, высокое давление, высокий уровень холестерина или высокий уровень триглицеридов.

Сахарный диабет при беременности

Ваш риск развития гестационного диабета увеличивается, если у вас есть избыточный вес, вы старше 25 лет, имели гестационный диабет во время прошлой беременности, родили ребенка весом более 9 кг, семейная история диабета 2 типа или в анамнезе есть синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

Диабет чреват опасными осложнениями/Pixabay

Высокий уровень сахара в крови повреждает органы и ткани по всему телу. Чем выше уровень сахара в крови и чем дольше вы живете с ним, тем выше риск возникновения осложнений.

Осложнения, связанные с диабетом, включают в себя:

Порок сердца, сердечный приступ и инсульт;

Невропатия;

Нефропатия;

Ретинопатия и потеря зрения;

Потеря слуха;

Повреждения ног, такие как инфекции и язвы, которые не заживают;

Кожные заболевания, такие как бактериальные и грибковые инфекции;

Депрессия;

Слабоумие;

Сахарный диабет при беременности

Неконтролируемый гестационный диабет может привести к проблемам, которые затрагивают как мать, так и ребенка. Осложнения, влияющие на ребенка, могут включать:

Преждевременные роды;

Вес больше нормы при рождении;

Повышенный риск развития диабета 2 типа на более поздних этапах жизни;

Низкий уровень сахара в крови;

Желтуха;

Мертворождение;

У матери могут развиться такие осложнения, как высокое кровяное давление (преэклампсия) или диабет 2 типа. Родоразрешение может потребовать кесаревого сечения.

У матери могут развиться такие осложнения, как высокое кровяное давление/Pixabay

Врачи лечат диабет несколькими различными препаратами. Некоторые из этих препаратов принимаются внутрь, а другие доступны в виде инъекций.

Сахарный диабет 1 типа

Инсулин является основным средством лечения диабета 1 типа. Он заменяет гормон, который не вырабатывает организм.

Есть четыре типа инсулина, которые наиболее часто используются. Они различаются тем, как быстро они начинают работать и как долго длится их эффект:

Инсулин быстрого действия начинает действовать через 15 минут, а его действие длится от 3 до 4 часов.

Инсулин короткого действия начинает действовать через 30 минут и длится от 6 до 8 часов.

Инсулин промежуточного действия начинает действовать через 1-2 часа и длится от 12 до 18 часов.

Инсулин длительного действия начинает действовать через несколько часов после введения и длится 24 часа или дольше.

Сахарный диабет 2 типа

Диета и физические упражнения могут помочь некоторым людям справиться с диабетом 2 типа. Если изменения образа жизни недостаточно, чтобы снизить уровень сахара в крови, нужно будет принимать лекарства.

Сахарный диабет при беременности

Нужно будет следить за уровнем сахара в крови несколько раз в день во время беременности. Если он высокий, то диетические изменения и физические упражнения могут быть достаточными для его снижения.

Около 10-20 процентов женщин с гестационным диабетом нуждаются в инсулине для снижения уровня сахара в крови. Инсулин безопасен для растущего ребенка.

Диабет 1 типа не поддается профилактике, поскольку он вызван проблемами с иммунной системой. Некоторые причины диабета 2 типа, такие как гены или возраст, также не находятся под контролем человека.

Тем не менее, многие другие факторы риска диабета являются контролируемыми. Большинство стратегий по профилактике диабета включают в себя внесение простых корректировок в свой рацион и физическую форму.

Если у вас был диагностирован преддиабет, вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы задержать или предотвратить диабет 2 типа:

Делайте не менее 150 минут в неделю аэробных упражнений, таких как ходьба или езда на велосипеде.Исключите из своего рациона насыщенные и транс-жиры, а также рафинированные углеводы.Ешьте больше фруктов, овощей и цельного зерна.Ешьте меньшими порциями.Постарайтесь сбросить 7 процентов лишнего веса.