Сахарный диабет: симптомы, причины, лечение

Сахарный диабет является метаболическим заболеванием, вызывающим повышенный уровень сахара в крови. Гормон инсулин перемещает сахар из крови в ваши клетки для хранения или использования в качестве энергии. При диабете организм либо не вырабатывает достаточно, либо не может эффективно использовать инсулин, который он вырабатывает.
Без лечения высокий уровень сахара в крови от диабета может навредить нервной системе, глазам, почкам и другим органам. Он также является особенно опасным во время пандемии коронавируса.
Все о диабете
- Типы диабета
- Симптомы диабета
- Причины диабета
- Факторы риска
- Осложнения от диабета
- Лечение диабета
- Профилактика диабета
Типы диабета
Есть несколько различных типов диабета:
Диабет 1 типа является аутоиммунным заболеванием. Иммунная система атакует и разрушает клетки поджелудочной железы, где вырабатывается инсулин. Неясно, что вызывает эту атаку. Около 10 процентов людей с диабетом имеют этот тип.
Диабет 2 типа возникает, когда ваше тело становится резистентным к инсулину и в вашей крови накапливается сахар.
Преддиабет возникает, когда уровень сахара в крови выше нормы, но его недостаточно для диагностики диабета 2 типа.
Гестационный диабет - это высокий уровень сахара в крови во время беременности. Гормоны, блокирующие инсулин, вырабатываемые плацентой, вызывают этот тип диабета.
Несахарный диабет. Редкое состояние, называемое несахарный диабет, не связано с сахарным диабетом, хотя и имеет аналогичное название. Это другое заболевание, при котором почки удаляют слишком много жидкости из тела.
Каждый тип диабета имеет уникальные симптомы, причины и методы лечения.
Симптомы диабета
Симптомы диабета вызваны повышением уровня сахара в крови.
Общие симптомы
- Общие симптомы диабета включают в себя:
- Чувство голода;
- Усиление жажды;
- Потеря веса;
- Частое мочеиспускание;
- Нечеткое зрение;
- Крайняя усталость;
- Язвы, которые не заживают.
Симптомы у мужчин
В дополнение к общим симптомам диабета у мужчин с диабетом может наблюдаться снижение полового влечения, эректильная дисфункция (ЭД) и слабая мышечная сила.
Симптомы у женщин
У женщин с диабетом также могут быть такие симптомы, как инфекции мочевыводящих путей, дрожжевые инфекции и сухость, зуд кожи.
Симптомы диабета 1 типа
- Крайний голод;
- Усиление жажды;
- Непреднамеренная потеря веса;
- Частое мочеиспускание;
- Нечеткое зрение;
- Усталость;
- Смены настроения;
Симптомы диабета 2 типа
- Увеличение чувства голода;
- Усиление жажды;
- Повышенное мочеиспускание;
- Нечеткое зрение;
- Усталость;
- Язвы, которые медленно заживают;
- Повторяющиеся инфекции, связанные с повышенными уровнями глюкозы, затрудняющие заживление организма.
Симптомы гестационного диабета
У большинства женщин с гестационным диабетом симптомы отсутствуют. Состояние часто выявляется во время обычного теста на сахар в крови или орального теста на толерантность к глюкозе, который обычно проводится между 24-й и 28-й неделями беременности.
В редких случаях женщина с гестационным диабетом также испытывает повышенную жажду или мочеиспускание.
Причины диабета
Различные причины связаны с каждым типом диабета.
Сахарный диабет 1 типа
Врачи не знают точно, что вызывает диабет 1 типа. По какой-то причине иммунная система ошибочно атакует и разрушает бета-клетки, продуцирующие инсулин, в поджелудочной железе.
В некоторых случаях играет роль генетический фактор. Также возможно, что атаку иммунной системы запускает вирус.
Сахарный диабет 2 типа
Диабет 2 типа обусловлен сочетанием генетики и факторов образа жизни. Избыточный вес или ожирение также увеличивает риск. Ожирение, особенно в области живота, делает клетки более устойчивыми к воздействию инсулина на уровень сахара в крови.
Также присутствует генетический фактор.
Сахарный диабет при беременности
Гестационный диабет является результатом гормональных изменений во время беременности. Плацента вырабатывает гормоны, которые делают клетки беременной женщины менее чувствительными к воздействию инсулина. Это может вызвать высокий уровень сахара в крови во время беременности.
Женщины, которые имеют избыточный вес при беременности или которые набирают слишком много веса во время беременности, чаще страдают гестационным диабетом.
Факторы риска
Сахарный диабет 1 типа
У вас больше шансов заболеть диабетом 1-го типа, если вы несете определенные гены, связанные с заболеванием.
Сахарный диабет 2 типа
Ваш риск развития диабета 2 типа увеличивается, если вы: имеете лишний вес, вам 45 лет или старше, вы физически не активны, у вас был гестационный диабет, имеется преддиабет, высокое давление, высокий уровень холестерина или высокий уровень триглицеридов.
Сахарный диабет при беременности
Ваш риск развития гестационного диабета увеличивается, если у вас есть избыточный вес, вы старше 25 лет, имели гестационный диабет во время прошлой беременности, родили ребенка весом более 9 кг, семейная история диабета 2 типа или в анамнезе есть синдром поликистозных яичников (СПКЯ).
Осложнения от диабета
Высокий уровень сахара в крови повреждает органы и ткани по всему телу. Чем выше уровень сахара в крови и чем дольше вы живете с ним, тем выше риск возникновения осложнений.
Осложнения, связанные с диабетом, включают в себя:
Порок сердца, сердечный приступ и инсульт;
Невропатия;
Нефропатия;
Ретинопатия и потеря зрения;
Потеря слуха;
Повреждения ног, такие как инфекции и язвы, которые не заживают;
Кожные заболевания, такие как бактериальные и грибковые инфекции;
Депрессия;
Слабоумие;
Сахарный диабет при беременности
Неконтролируемый гестационный диабет может привести к проблемам, которые затрагивают как мать, так и ребенка. Осложнения, влияющие на ребенка, могут включать:
Преждевременные роды;
Вес больше нормы при рождении;
Повышенный риск развития диабета 2 типа на более поздних этапах жизни;
Низкий уровень сахара в крови;
Желтуха;
Мертворождение;
У матери могут развиться такие осложнения, как высокое кровяное давление (преэклампсия) или диабет 2 типа. Родоразрешение может потребовать кесаревого сечения.
Лечение диабета
Врачи лечат диабет несколькими различными препаратами. Некоторые из этих препаратов принимаются внутрь, а другие доступны в виде инъекций.
Сахарный диабет 1 типа
Инсулин является основным средством лечения диабета 1 типа. Он заменяет гормон, который не вырабатывает организм.
Есть четыре типа инсулина, которые наиболее часто используются. Они различаются тем, как быстро они начинают работать и как долго длится их эффект:
- Инсулин быстрого действия начинает действовать через 15 минут, а его действие длится от 3 до 4 часов.
- Инсулин короткого действия начинает действовать через 30 минут и длится от 6 до 8 часов.
- Инсулин промежуточного действия начинает действовать через 1-2 часа и длится от 12 до 18 часов.
- Инсулин длительного действия начинает действовать через несколько часов после введения и длится 24 часа или дольше.
Сахарный диабет 2 типа
Диета и физические упражнения могут помочь некоторым людям справиться с диабетом 2 типа. Если изменения образа жизни недостаточно, чтобы снизить уровень сахара в крови, нужно будет принимать лекарства.
Сахарный диабет при беременности
Нужно будет следить за уровнем сахара в крови несколько раз в день во время беременности. Если он высокий, то диетические изменения и физические упражнения могут быть достаточными для его снижения.
Около 10-20 процентов женщин с гестационным диабетом нуждаются в инсулине для снижения уровня сахара в крови. Инсулин безопасен для растущего ребенка.
Профилактика диабета
Диабет 1 типа не поддается профилактике, поскольку он вызван проблемами с иммунной системой. Некоторые причины диабета 2 типа, такие как гены или возраст, также не находятся под контролем человека.
Тем не менее, многие другие факторы риска диабета являются контролируемыми. Большинство стратегий по профилактике диабета включают в себя внесение простых корректировок в свой рацион и физическую форму.
Если у вас был диагностирован преддиабет, вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы задержать или предотвратить диабет 2 типа:
Делайте не менее 150 минут в неделю аэробных упражнений, таких как ходьба или езда на велосипеде.Исключите из своего рациона насыщенные и транс-жиры, а также рафинированные углеводы.Ешьте больше фруктов, овощей и цельного зерна.Ешьте меньшими порциями.Постарайтесь сбросить 7 процентов лишнего веса.