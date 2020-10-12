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Сколько длится простуда и когда нужно бить тревогу: медики дали ответ

12 октября 2020, 08:10

Существует более 200 вирусов, вызывающих простуду.

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Существует более 200 вирусов, вызывающих простуду. / poradumo.com.ua

Если вы подхватили простуду, скорее всего, у вас болит горло, есть насморк и головная боль, и это лишь некоторые симптомы. Симптомы простуды обычно длятся от семи до 10 дней у взрослых и от одной до двух недель у детей. Вот сколько времени нужно вашему организму, чтобы бороться с вирусом простуды, который вас заразил.

Существует более 200 вирусов, вызывающих простуду. Это может объяснить, почему многие взрослые заболевают от двух до трех простуд в год, а дети - от семи до восьми.

Если вы или ваш любимый человек заболели простудой, вот чего ожидать в течение следующей недели или около того и что вы можете сделать, чтобы тем временем почувствовать себя лучше.

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По данным клиники Майо, независимо от того, вдохнули ли вы инфекционные частицы от чихания или не мыли руки после прикосновения к инфицированной поверхности, вы начнете ощущать симптомы простуды через один-три дня после контакта.

После этого вы можете разбить простуду на несколько этапов, которые описывают тип и тяжесть ожидаемых симптомов:

1-2 день симптомов простуды

Чихание и зуд или боль в горле обычно являются первыми симптомами, которые вы испытываете, если у вас вирус простуды.

3-4 день симптомов простуды

По мере прогрессирования симптомов из носа начнет течь и может возникнуть заложенность носа.

5-7 день симптомов простуды

К настоящему времени серьезность ваших симптомов достигла пика, и именно тогда вы, вероятно, почувствуете самое худшее. У вас может даже подняться температура или появиться озноб.

8-10 день симптомов простуды

Кашель - признак того, что простуда улеглась. Вы все еще можете чувствовать себя перегруженными и утомленными в последние дни болезни, но вы приближаетесь к концу страданий.

Важно отметить, что это типичная временная шкала того, что вы можете перенести, но не все испытывают простуду одинаково.

"Разные люди, как правило, имеют разную восприимчивость; у некоторых появляется больше симптомов в носовых пазухах, легких или ушах", - говорит Тимоти Лэрд, доктор медицины, семейный врач. "Группы с более слабой иммунной системой - дети, беременные женщины и пожилые люди - могут иметь более серьезные симптомы и потенциально более длительные курсы.

Когда обратиться к врачу

Вы должны суметь избавиться от вируса простуды самостоятельно. Однако обратитесь к врачу, если через 10 дней симптомы ухудшатся или станут более серьезными. Например, неконтролируемая рвота или диарея или одышка - признаки того, что вам следует обратиться за медицинской помощью.

Лэрд также предупреждает о более серьезных инфекциях, таких как грипп и пневмония, которые имеют похожие симптомы и могут быть ошибочно приняты за простуду.

Как долго длится простуда у детей?

Дети более восприимчивы к простуде и ежегодно болеют вдвое больше, чем взрослые, в основном потому, что они проводят много времени с другими детьми и не всегда соблюдают правила гигиены.

Но симптомы, которые может испытывать ваш ребенок, обычно зависят от его возраста.

У младенцев до года простуда обычно длится 10-14 дней. Общие симптомы включают:

  • Суетливость
  • Заложенный нос или насморк
  • Кашель
  • Потеря аппетита
  • Проблемы со сном
  • Высокая температура

Дети в возрасте от 1 года часто испытывают симптомы простуды в течение 7-10 дней, но могут сохраняться и до 14 дней. Типичные симптомы включают:

  • Чихание
  • Насморк
  • Головная боль
  • Больное горло
  • Слезящиеся глаза
  • Кашель

В отличие от взрослых, нет конкретных сроков появления симптомов простуды у младенцев. Обычно в течение первых трех дней с момента появления симптомов у ребенка поднимается температура. Их симптомы достигают пика к третьему дню, и они начнут чувствовать себя лучше, начиная с четвертого дня.

Как и у взрослых, младенцы и дети, скорее всего, разовьются кашель к концу инфекции. Кашель может длиться несколько дней.

Когда обратиться к педиатру

Клиника Майо рекомендует, чтобы, если вашему ребенку меньше 3 месяцев, вы должны позвонить педиатру, как только вы заметите симптомы.

Их слаборазвитая иммунная система делает детей восприимчивыми к более серьезным осложнениям, таким как ушные инфекции, инфекции носовых пазух и пневмония, и ваш педиатр может помочь вам обратить внимание на любые предупреждающие признаки.

Обычно простуда проходит сама по себе. Тем не менее, вам следует отвести ребенка к педиатру, если он испытывает любое из следующего:

  • У ребенка температура выше 38, и он младше 2 месяцев или выше 38.5, если он старше.
  • Кашель усиливается на 10-й день болезни.
  • Их так сильно рвет, что они меньше и чаще мочатся.

Как избавиться от симптомов простуды

От насморка нет лекарства. Вам просто нужно подождать.

Тем не менее, есть важные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы облегчить симптомы и найти облегчение в борьбе с инфекцией:

  • Пейте много жидкости.
  • Ешьте фрукты и овощи и избегайте жирных, жареных и обработанных блюд.
  • Высыпайтесь.
  • Взрослые могут принимать антигистаминные или противоотечные средства для облегчения.

Детям до 2 лет не следует назначать лекарства от кашля.

Взрослые, как правило, избавляются от вируса самостоятельно и не нуждаются в обращении к врачу.

С другой стороны, младенцы и дети ясельного возраста больше подвержены риску серьезных осложнений от простуды из-за слаборазвитой иммунной системы. Поэтому важно внимательно следить за их состоянием и обращаться за медицинской помощью, если симптомы ухудшаются через 3-4 дня.

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