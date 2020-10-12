Сколько длится простуда и когда нужно бить тревогу: медики дали ответ

Существует более 200 вирусов, вызывающих простуду.
Если вы подхватили простуду, скорее всего, у вас болит горло, есть насморк и головная боль, и это лишь некоторые симптомы. Симптомы простуды обычно длятся от семи до 10 дней у взрослых и от одной до двух недель у детей. Вот сколько времени нужно вашему организму, чтобы бороться с вирусом простуды, который вас заразил.
Существует более 200 вирусов, вызывающих простуду. Это может объяснить, почему многие взрослые заболевают от двух до трех простуд в год, а дети - от семи до восьми.
Если вы или ваш любимый человек заболели простудой, вот чего ожидать в течение следующей недели или около того и что вы можете сделать, чтобы тем временем почувствовать себя лучше.
Читайте такжеКак отличить коронавирус от гриппа - конкретные советы от доктора из США
По данным клиники Майо, независимо от того, вдохнули ли вы инфекционные частицы от чихания или не мыли руки после прикосновения к инфицированной поверхности, вы начнете ощущать симптомы простуды через один-три дня после контакта.
После этого вы можете разбить простуду на несколько этапов, которые описывают тип и тяжесть ожидаемых симптомов:
1-2 день симптомов простуды
Чихание и зуд или боль в горле обычно являются первыми симптомами, которые вы испытываете, если у вас вирус простуды.
3-4 день симптомов простуды
По мере прогрессирования симптомов из носа начнет течь и может возникнуть заложенность носа.
5-7 день симптомов простуды
К настоящему времени серьезность ваших симптомов достигла пика, и именно тогда вы, вероятно, почувствуете самое худшее. У вас может даже подняться температура или появиться озноб.
8-10 день симптомов простуды
Кашель - признак того, что простуда улеглась. Вы все еще можете чувствовать себя перегруженными и утомленными в последние дни болезни, но вы приближаетесь к концу страданий.
Важно отметить, что это типичная временная шкала того, что вы можете перенести, но не все испытывают простуду одинаково.
"Разные люди, как правило, имеют разную восприимчивость; у некоторых появляется больше симптомов в носовых пазухах, легких или ушах", - говорит Тимоти Лэрд, доктор медицины, семейный врач. "Группы с более слабой иммунной системой - дети, беременные женщины и пожилые люди - могут иметь более серьезные симптомы и потенциально более длительные курсы.
Когда обратиться к врачу
Вы должны суметь избавиться от вируса простуды самостоятельно. Однако обратитесь к врачу, если через 10 дней симптомы ухудшатся или станут более серьезными. Например, неконтролируемая рвота или диарея или одышка - признаки того, что вам следует обратиться за медицинской помощью.
Лэрд также предупреждает о более серьезных инфекциях, таких как грипп и пневмония, которые имеют похожие симптомы и могут быть ошибочно приняты за простуду.
Как долго длится простуда у детей?
Дети более восприимчивы к простуде и ежегодно болеют вдвое больше, чем взрослые, в основном потому, что они проводят много времени с другими детьми и не всегда соблюдают правила гигиены.
Но симптомы, которые может испытывать ваш ребенок, обычно зависят от его возраста.
У младенцев до года простуда обычно длится 10-14 дней. Общие симптомы включают:
- Суетливость
- Заложенный нос или насморк
- Кашель
- Потеря аппетита
- Проблемы со сном
- Высокая температура
Дети в возрасте от 1 года часто испытывают симптомы простуды в течение 7-10 дней, но могут сохраняться и до 14 дней. Типичные симптомы включают:
- Чихание
- Насморк
- Головная боль
- Больное горло
- Слезящиеся глаза
- Кашель
В отличие от взрослых, нет конкретных сроков появления симптомов простуды у младенцев. Обычно в течение первых трех дней с момента появления симптомов у ребенка поднимается температура. Их симптомы достигают пика к третьему дню, и они начнут чувствовать себя лучше, начиная с четвертого дня.
Как и у взрослых, младенцы и дети, скорее всего, разовьются кашель к концу инфекции. Кашель может длиться несколько дней.
Когда обратиться к педиатру
Клиника Майо рекомендует, чтобы, если вашему ребенку меньше 3 месяцев, вы должны позвонить педиатру, как только вы заметите симптомы.
Их слаборазвитая иммунная система делает детей восприимчивыми к более серьезным осложнениям, таким как ушные инфекции, инфекции носовых пазух и пневмония, и ваш педиатр может помочь вам обратить внимание на любые предупреждающие признаки.
Обычно простуда проходит сама по себе. Тем не менее, вам следует отвести ребенка к педиатру, если он испытывает любое из следующего:
- У ребенка температура выше 38, и он младше 2 месяцев или выше 38.5, если он старше.
- Кашель усиливается на 10-й день болезни.
- Их так сильно рвет, что они меньше и чаще мочатся.
Как избавиться от симптомов простуды
От насморка нет лекарства. Вам просто нужно подождать.
Тем не менее, есть важные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы облегчить симптомы и найти облегчение в борьбе с инфекцией:
- Пейте много жидкости.
- Ешьте фрукты и овощи и избегайте жирных, жареных и обработанных блюд.
- Высыпайтесь.
- Взрослые могут принимать антигистаминные или противоотечные средства для облегчения.
Детям до 2 лет не следует назначать лекарства от кашля.
Взрослые, как правило, избавляются от вируса самостоятельно и не нуждаются в обращении к врачу.
С другой стороны, младенцы и дети ясельного возраста больше подвержены риску серьезных осложнений от простуды из-за слаборазвитой иммунной системы. Поэтому важно внимательно следить за их состоянием и обращаться за медицинской помощью, если симптомы ухудшаются через 3-4 дня.