Содержит мышьяк: ученые назвали этот популярный продукт опасным для жизни

Ученые обнаружили, что употребление большого количества риса увеличивает риск смерти от сердечных заболеваний из-за встречающегося в природе мышьяка в урожае.

По информации The Daily Mail, химическое вещество накапливается в растениях естественным образом и неоднократно было связано с болезнями, раком, связанным с питанием, и заболеваниями печени. В серьезных случаях это может привести к летальному исходу.

Рис является одним из основных продуктов питания во всем мире, и миллионы людей в развивающихся странах используют его как источник ценных калорий и питательных веществ.

Во всем мире, по оценкам, содержащийся в рисе мышьяк является причиной более 50 000 предотвратимых преждевременных смертей в год.

Мышьяк содержится в почве естественным образом, и его количество увеличивается в местах, где использовались гербициды на основе мышьяка или вода с добавлением токсина для орошения.

Рис выращивается в затопленных условиях, и это вытягивает мышьяк из почвы в воду, прежде чем в конечном итоге он будет поглощен растениями.

Рис особенно уязвим, потому что мышьяк имитирует другие химические вещества, которые растение поглощает через свою корневую систему, позволяя токсину обходить защитные механизмы растения.

Исследователи из университетов Манчестера и Солфорда изучали потребление риса в Англии и Уэльсе и распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных воздействием мышьяка.

Ученые изменили данные, чтобы учесть другие факторы, способствующие сердечно-сосудистым заболеваниям, такие как ожирение, курение и возраст.

Профессор Дэвид Поли из Манчестерского университета, соавтор исследования, сказал: "Исследование предполагает, что 25% потребителей риса в Англии и Уэльсе с наибольшим риском сердечно-сосудистой смертности, вероятно, подвержены более высокому риску сердечно-сосудистой смертности из-за воздействия неорганического мышьяка по сравнению с самым низким 25 процентам потребителей риса".

Исследователи говорят, что их исследование ограничено, но стоит недорого и необходимы более специализированные исследования для подтверждения любой связи.

Они также говорят, что людям не следует избегать употребления риса целиком, так как он имеет много преимуществ для здоровья благодаря высокому содержанию клетчатки.

Вместо этого людям следует подумать о выборе сортов риса с низким содержанием мышьяка, таких как басмати, а не цельнозерновых.