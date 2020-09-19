Способен ли ультрафиолет убить Covid-19: ученые удивили ответом

Исследователи применили специальные ультрафиолетовые лампы, которые разместили на высоте в 24 см над блюдцами с коронавирусом.
Ультрафиолетовые волны длиной в 222 нанометра способны уничтожить опасный китайский коронавирус. К такому выводу пришли исследователи из Университета Хиросимы.
Об их эксперименте сообщается в American Journal of Infection Control.
Ранее учеными было установлено, что волны этой длины обладают потенциалом бороться с сезонными коронавирусами, которые структурно похожи на SARS-CoV-2, и гриппом. Подобных исследований в отношении нового коронавируса до этого не проводилось.
В ходе эксперимента ученые доказали, что 99,7% вирусов SARS-CoV-2 уничтожается после 30-секундного воздействия ультрафиолетовых волн длиной в 222 нанометра. После 10-секундного воздействия жизнеспособности лишаются 88,5% COVID-19.
Читайте такжеКак отличить коронавирус от гриппа: названы симптомы
Исследователи применили специальные ультрафиолетовые лампы, которые разместили на высоте в 24 см над блюдцами с коронавирусом.
При этом ультрафиолет с волнами такой длины представляет угрозу для здоровья человека и способен повреждать ткани. Подобные лампы используются только для обеззараживания пустых помещений.
В то же время, волны в 222 нанометра является более безопасной альтернативой волнам длиной 254 нанометра, которые довольно часто применяются в учреждениях здравоохранения.
Коронавирус в мире - что было ранее:
- Новое исследование показало, что коронавирус термостойкий, он самовосстанавливается и очень устойчив в лабораторных тестах. Команда венгерских ученых выявила, что частица вируса выдерживает 100-кратное зондирование наноиглой, что, возможно, делает этот вирус самым физически эластичным из известных.
- Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса, поэтому граждане должны быть бдительными.
- Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.