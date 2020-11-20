УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет

20 ноября 2020, 06:15

По мнению исследователей, есть четкая причина того, что люди начинают быстро набирать вес после 30 лет.

ожирение
Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет / REUTERS

Очень много людей сталкиваются с проблемой "возрастного" живота, который обычно начинает формироваться по достижении возраста в 30 лет.

Как сообщает агентство РИА Новости, немецких и американские ученые выяснили, что к такой ситуации приводит увеличение количества иммунных В-клеток. Кроме того, с возрастом организм человека изнашивается, а многие естественные процессы в нем замедляются (а некоторые ‒ и вовсе замирают).

То же самое происходит во время борьбы тела человека с лишним жиром. Он имеет свойство откладываться вокруг внутренних органов и скрываться под эпидермисом.

Ученые в ходе эксперимента с лабораторными мышами пришли к выводу, что причиной замедления метаболических процессов становятся иммунные В-клетки. С возрастом они начинают гораздо активнее делиться в брюшном отделе. Кроме того, в наиболее молодом возрасте во время заражения какой-либо инфекцией именно эти клетки имеют склонность к увеличению. Сразу после выздоровления организма данные клетки возвращаются к своим прежним размерам.

Однако все дело в том, что во время процесса взросления происходят аналогичные процессы, но без обратной реакции (т.е. клетки только увеличиваются).

В конечном итоге у человека образовываются жировые отложения вокруг живота. Если к этому добавить неактивный образ жизни и злоупотребление вредной пищей, то можно получить уже гораздо более внушительный лишний вес и соответствующие проблемы со здоровьем.

Читайте такжеЗащищает от рака, диабета, ожирения и продлевает жизнь: ученые назвали уникальный напиток

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • В США исследователи закончили проект, который посвящен проблеме ‒ какой из завтраков помогает человеку бороться с ожирением лучше всего.
  • На проблему накопления избыточного веса у людей из-за коронавирусного карантина обратили внимание специалисты кадровой компании DirectlyApply. Эксперты считают, что через 25 лет дистанционный работник станет похож на женщину Сьюзан, которая страдает множеством проблем, включая лишний вес.

здоровье лишний вес ожирение
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
90% таких людей "заработают" инфаркт: врач указал на болезнь90% таких людей "заработают" инфаркт: врач указал на болезнь Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" ракЭксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Как выбрать сливочное масло: главные критерииКак выбрать сливочное масло: главные критерии Врач назвала колики симптомом смертельной болезниВрач назвала колики симптомом смертельной болезни Секс каждый день: врач рассказал, нормально ли этоСекс каждый день: врач рассказал, нормально ли это
Следующий материал

Последние новости

06:39
По пути Лукашенко: эксперт оценил шансы на смену власти в России из-за обнуления сроков Путина
06:34
Эксперт оценил вероятность дефолта в Украине и сделал прогноз Видео
06:24
"Два шара": внучка Боярского показала свои достоинства в развратной позе
06:15
Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет
05:37
Михайлов день в 2020 году – денежные традиции, приметы и запреты
Реклама
05:10
Астрологи узнали, от кого грозит допрос и явная агрессия Видео
04:42
Как и почему размножаются распространенные вирусы - ответ ученых Видео
04:30
Лекарства от "короны" нет: Комаровский назвал главную ошибку в борьбе с вирусной пневмонией Видео
04:06
Военный эксперт назвал тайную цель плана Кравчука по Донбассу
03:28
"Искусная пошлость": голая блогерша вызвала споры развратным фото
02:55
Всемирный день ребенка – стихи, проза и веселые открытки
02:12
Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Видео
01:33
Коронавирус у гипертоников: ученые предупредили об опасных последствиях Видео
00:53
В Украине планируют ввести полный локдаун: названы даты Видео
00:27
​Будут ли в Украине вакцинировать переболевших COVID-19: в МОЗ рассказали детали Видео
19 ноября, четверг
23:50
Что нельзя делать 20 ноября: приметы на Федотов день
23:03
В Украине сложилась проблема с доставкой вакцины от COVID-19 Видео
22:57
Обмен пленными: Кравчук поведал о списке, который подготовила Украина
22:35
Шмыгаль припугнул мэров полным локдауном в Украине Видео
22:32
США вновь расширили санкции против России
Реклама
22:21
Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех Видео
22:01
Антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки более 13 тысяч человек Видео
21:52
"Подозревали COVID-19": украинка бросилась в окно, не дождавшись приема у врача Видео
21:50
Рак поджелудочной железы: врач назвал необычный сигнал Видео
21:46
Сколько жертв от COVID-19 будет к концу года в Украине: озвучена шокирующая цифра Видео
21:44
Малюська объяснил, получится ли обжаловать в суде штраф за отсутствие маски Видео
21:28
Евросоюз выдвинул очередное громкое обвинение Путину
21:28
Кульбида предупредил, что грозит Украине зимой Видео
21:22
"Лекарство от COVID-19, посланное пришельцами": океанографы засняли уникальное видео Видео
21:09
В самолете Зеленского передумали проводить интернет за 32 миллиона: куда направят деньги​
21:02
Врачи обнаружили один из триггеров мигрени Видео
20:56
Выяснилось, кого призовут в армию до конца года Видео
20:53
Мадс Миккельсен ответил на слухи о роли Гриндевальда
20:53
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:49
Дефицит йода: как распознать и эффективно лечить Видео
20:45
Астрологи назвали мастеров коротких романов Видео
20:28
Степанов рассказал, кто получит вакцину от COVID-19 в первую очередь Видео
20:22
На Сумщине женщина с подозрением на коронавирус умерла возле больницы Видео
20:18
Ротавирус: симптомы, факторы риска и способы заражения Видео
20:01
​Комаровский рассказал об обратном эффекте карантина выходного дня Видео
Реклама
20:00
Сепаратисты Донбасса озвучили условия очередного обмена пленными Видео
19:50
Телеведущие показали самые красочные места Турции - что обязательно нужно увидеть
19:23
Выборы мэра Львова: у кого есть шансы на победу во втором туре
19:21
Отказ от курения: нарколог посоветовал действенные способы Видео
19:15
Как прошёл старт продаж PS5 в Украине: все подробности
19:14
В магазине Epic Games Store обновилась еженедельная подборка бесплатных игр Видео
19:12
Игроки Fortnite теперь могут "заглянуть в душу" своим сопартийцам Видео
19:08
Поступь хаоса - первый трейлер, актеры и сюжет нового фильма Видео
19:05
В Украину несутся снегопады: прогноз погоды на 20 ноября Видео
18:55
В ВОЗ пояснили, стоит ли закрывать школы во время пандемии
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять