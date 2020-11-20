Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет

По мнению исследователей, есть четкая причина того, что люди начинают быстро набирать вес после 30 лет.
Очень много людей сталкиваются с проблемой "возрастного" живота, который обычно начинает формироваться по достижении возраста в 30 лет.
Как сообщает агентство РИА Новости, немецких и американские ученые выяснили, что к такой ситуации приводит увеличение количества иммунных В-клеток. Кроме того, с возрастом организм человека изнашивается, а многие естественные процессы в нем замедляются (а некоторые ‒ и вовсе замирают).
То же самое происходит во время борьбы тела человека с лишним жиром. Он имеет свойство откладываться вокруг внутренних органов и скрываться под эпидермисом.
Ученые в ходе эксперимента с лабораторными мышами пришли к выводу, что причиной замедления метаболических процессов становятся иммунные В-клетки. С возрастом они начинают гораздо активнее делиться в брюшном отделе. Кроме того, в наиболее молодом возрасте во время заражения какой-либо инфекцией именно эти клетки имеют склонность к увеличению. Сразу после выздоровления организма данные клетки возвращаются к своим прежним размерам.
Однако все дело в том, что во время процесса взросления происходят аналогичные процессы, но без обратной реакции (т.е. клетки только увеличиваются).
В конечном итоге у человека образовываются жировые отложения вокруг живота. Если к этому добавить неактивный образ жизни и злоупотребление вредной пищей, то можно получить уже гораздо более внушительный лишний вес и соответствующие проблемы со здоровьем.
Читайте такжеЗащищает от рака, диабета, ожирения и продлевает жизнь: ученые назвали уникальный напиток
Напомним, ранее Главред сообщал:
- В США исследователи закончили проект, который посвящен проблеме ‒ какой из завтраков помогает человеку бороться с ожирением лучше всего.
- На проблему накопления избыточного веса у людей из-за коронавирусного карантина обратили внимание специалисты кадровой компании DirectlyApply. Эксперты считают, что через 25 лет дистанционный работник станет похож на женщину Сьюзан, которая страдает множеством проблем, включая лишний вес.