Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет / REUTERS

Очень много людей сталкиваются с проблемой "возрастного" живота, который обычно начинает формироваться по достижении возраста в 30 лет.

Как сообщает агентство РИА Новости, немецких и американские ученые выяснили, что к такой ситуации приводит увеличение количества иммунных В-клеток. Кроме того, с возрастом организм человека изнашивается, а многие естественные процессы в нем замедляются (а некоторые ‒ и вовсе замирают).

То же самое происходит во время борьбы тела человека с лишним жиром. Он имеет свойство откладываться вокруг внутренних органов и скрываться под эпидермисом.

Ученые в ходе эксперимента с лабораторными мышами пришли к выводу, что причиной замедления метаболических процессов становятся иммунные В-клетки. С возрастом они начинают гораздо активнее делиться в брюшном отделе. Кроме того, в наиболее молодом возрасте во время заражения какой-либо инфекцией именно эти клетки имеют склонность к увеличению. Сразу после выздоровления организма данные клетки возвращаются к своим прежним размерам.

Однако все дело в том, что во время процесса взросления происходят аналогичные процессы, но без обратной реакции (т.е. клетки только увеличиваются).

В конечном итоге у человека образовываются жировые отложения вокруг живота. Если к этому добавить неактивный образ жизни и злоупотребление вредной пищей, то можно получить уже гораздо более внушительный лишний вес и соответствующие проблемы со здоровьем.

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