Витамины для похудения: как "разогнать" метаболизм и сбросить вес

Когда дело доходит до потери веса, не все витамины и минералы действуют одинаково. / iPhones

Потеря веса не так проста: для этого не существует волшебной таблетки. Тем не менее, есть несколько витаминов и минералов, которые вы можете принять, чтобы ваше тело функционировало максимально эффективно для снижения веса.

Хорошо сбалансированная диета может удовлетворить большинство ваших потребностей в питательных веществах. Но если вы придерживаетесь ограниченной диеты, добавление нескольких безопасных витаминных добавок может дать дополнительный импульс, необходимый для того, чтобы не сбиться со своей здоровой схемы похудения.

Когда дело доходит до потери веса, не все витамины и минералы действуют одинаково.

Витамины для похудения

Витамины группы В включают в себя:

тиамин (B-1)

рибофлавин (B-2)

ниацин (B-3)

пантотеновая кислота (B-5)

пиридоксин (B-6)

биотин (B-7)

фолат (B-9)

кобаламин (B-12)

Эти витамины необходимы для полноценного обмена веществ. Основная функция витаминов группы В - помочь организму усваивать углеводы, белки и жиры и использовать накопленную энергию в пище.

Тиамин (B-1), например, помогает клеткам организма преобразовывать углеводы в энергию. Другими словами, низкий уровень одного или нескольких из этих витаминов означает, что ваш метаболизм не будет функционировать в лучшем виде. Это делает похудение еще сложнее.

Витамины группы В можно найти в ряде продуктов. Хорошие источники включают в себя:

фасоль

чечевица

молоко

яйца

постное мясо

цельные зерна

картофель

бананы

Кобаламин (B-12) не содержится ни в одном растительном продукте, поэтому человеку, соблюдающему вегетарианскую диету, трудно получить достаточно.

Витамин D имеет решающее значение для здоровой иммунной системы.

Ваше тело может получить витамин D, который ему необходим благодаря солнечному свету. Тем не менее, большинство людей сегодня проводят слишком много времени в помещении, или они живут в климате, где мало солнечных дней.

Получить достаточное количество витамина D из пищи сложно, поэтому часто рекомендуются добавки. Согласно некоторым исследованиям, адекватный уровень витамина D может также помочь предотвратить депрессию. Позитивное отношение также имеет основополагающее значение для эффективной диеты.

Исследователи заметили, что уровень сывороточного витамина D у людей с ожирением ниже нормы. Точная роль витамина D в похудении до сих пор неясна.

Исследование, проведенное в 2011 году, показало, что взрослые с избыточным весом и ожирением, принимающие добавки с кальцием и витамином D, потеряли значительно больше жира, чем люди, не принимавшие добавки.

Хотя солнце является лучшим источником витамина D, вы также можете получить этот витамин из пищи, особенно из обогащенных продуктов.

Продукты с витамином D включают в себя:

масло печени трески

сардины

тунец

лосось

яичный желток

обогащенное молоко и йогурт

обогащенные злаки

Совет: вы можете рассмотреть возможность приема добавки витамина D, если вы проводите большую часть дня в помещении. Все еще важно использовать солнцезащитный крем.

Слишком мало железа может привести к железодефицитной анемии./ Фото pixabay.com

Железо помогает телу получать энергию из питательных веществ и переносить кислород ко всем клеткам тела, включая мышцы. Это, в свою очередь, помогает им сжигать жир.

Слишком мало железа может привести к железодефицитной анемии.

Симптомы железодефицитной анемии:

усталость

слабость

низкий уровень энергии

Низкий уровень железа также снижает физическую выносливость и спортивные результаты.

Женщины, которые испытывают болезненные месячные и люди, которые часто сдают кровь, более склонны к дефициту железа.

Если у вас повышенный риск дефицита железа, поговорите со своим врачом о добавке железа.

Вы можете увеличить запасы железа в своем организме с помощью следующих продуктов:

диетическое мясо

моллюски

фасоль

шпинат

Тело лучше усваивает железо, содержащееся в мясе, чем железо, полученное из растительных источников. Употребление в пищу продуктов, богатых железом, вместе с источником витамина С, такими как клубника или помидоры, может помочь улучшить усвоение.

Совет: принимайте железосодержащие добавки с пищей и добавляйте в свой рацион дополнительное количество клетчатки, так как добавки с железом могут вызывать запоры.

Магний необходим для производства энергии в организме. Этот минерал действует как кофактор в более чем 300 ферментных системах. Эти системы отвечают за широкий спектр реакций в организме, в том числе:

контроль уровня глюкозы в крови

регулирование кровяного давления

поддержание крепости костей поддержание нервной системы в рабочем состоянии

Лучшие источники магния включают в себя:

орешки

семена

бобовые культуры

зеленые листовые овощи, такие как шпинат

Совет: очень высокие дозы магния из добавок или лекарств часто приводят к диарее.

Технически это не витамин или минерал. Считается, что зеленый чай увеличивает расход энергии и окисление жиров, а также снижает выработку и усвоение жиров.

Известно, что экстракт этого популярного напитка содержит мощные флавоноидные антиоксиданты, известные как катехины. Зеленый чай также содержит здоровую дозу кофеина.

Анализ шести контролируемых клинических испытаний показал, что кофеин в отдельности или в сочетании с катехинами значительно увеличивал расход энергии по сравнению с плацебо.

Совет: экстракт зеленого чая считается безопасным, но врачи советуют людям употреблять экстракт с пищей, чтобы минимизировать любые потенциальные риски.

Витамины группы В можно найти в ряде продуктов. / Pixabay

Список добавок, претендующих на ускорение метаболизма, довольно длинный. Однако на данный момент нет достаточных доказательств того, что следующие добавки способствуют снижению веса или безопасному увеличению мышечной массы:

горький апельсин (синефрин)

карнитин

конъюгированная линолевая кислота (CLA)

форсколинапиколинат

хромафукоксантин

гарциния камбоджийская

Витаминные и минеральные добавки могут помочь вам получить энергию, необходимую для снятия стресса, поддержания хорошего настроения и снижения утомляемости. Все это составляет диету, которая с большей вероятностью будет успешной.

Однако вы не потеряете вес без изменения количества упражнений и количества калорий, которые вы едите каждый день.

Эксперты сходятся во мнении, что основой для долгосрочной потери веса является следование общей схеме здорового питания, снижение потребления калорий и участие в физической активности.

Большинство необходимых витаминов, минералов и других питательных веществ должны поступать из пищи. Добавки могут помочь восполнить любые пробелы в вашем рационе, связанные с ограничением потребления калорий.