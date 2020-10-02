Внимание, инфаркт: врачи показали необычный симптом в ногах

Внезапная остановка сердца - это когда сердце начинает работать неправильно и внезапно перестает биться. / eluniverso.com

К сожалению, существуют серьезные пробелы в знаниях не только о сердечных приступах, но и о других проблемах с сердцем, которые часто имеют схожие симптомы.

По словам Джоэла Роуза, исполнительного директора Cardiomyopathy UK, есть параллели между симптомами сердечного приступа и симптомами, связанными с кардиомиопатией.

В разговоре с Express.co.uk он пояснил: "Обычно люди знают об общих симптомах, таких как боли в груди или вверх и вниз в левой руке в случае сердечного приступа. Но они часто не связаны с другими симптомами, которые мы считаем тревожным сигналом, и они часто встречаются у пациентов с кардиомиопатией и могут привести к остановке сердца".

Кардиомиопатия - это заболевание сердечной мышцы, при котором сердце перестает работать эффективно.

Как объяснил Роуз, опухоль и отек в области живота или лодыжек - верный признак обоих проблем с сердцем.

Другие признаки включают учащенное сердцебиение, усталость, одышку, головокружение или обмороки.

По его словам, все чаще врачи связывают остановку сердца у здоровых и здоровых людей с кардиомиопатией.

Внезапная остановка сердца - это когда сердце начинает работать неправильно и внезапно перестает биться.

Как реагировать на эти симптомы?

"Если вы столкнетесь с чем-либо из этого, вам следует поговорить со своим врачом", - посоветовал Роуз.

Он добавил: "Многие сердечные заболевания могут быть наследственными, поэтому также важно, чтобы ваш врач знал о любых сердечных заболеваниях или внезапной смерти в вашей семье, даже если вы не испытываете никаких симптомов".

Как снизить риск сердечного приступа

Изменение образа жизни - самый эффективный способ предотвратить сердечный приступ.

Одна из самых важных профилактических мер - придерживаться здорового питания.

Почему?

"Нездоровая диета с высоким содержанием жиров только усугубит затвердение артерий (атеросклероз) и увеличит риск сердечного приступа", - предупреждает NHS.

Продолжение употребления жирной пищи приведет к увеличению количества жировых бляшек в артериях. Это связано с тем, что жирная пища содержит нездоровый тип холестерина, называемый холестерином ЛПНП.

Продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров, такие как пироги и жареные продукты, содержат холестерин ЛПНП.

Вам следует стремиться придерживаться средиземноморской диеты - это означает есть больше хлеба, фруктов, овощей и рыбы и меньше мяса, рекомендует NHS.

Многие люди считают, что вино является ключевым элементом средиземноморской диеты, но оно не является обязательным - если вы пьете, важно соблюдать умеренность, добавляет фонд British Heart Foundation.